益豐大廈｜A、C座仍停電　居民走廊開餐　老人院20人共用3把風扇

土瓜灣益豐大廈四座大廈昨午（26日）因爆鹹水管導致停電，B座及D座今早陸續恢復供電，惟A座、C座由昨晚至今大部份住戶仍未有電，停電超過20小時。九龍中立法會議員李慧琼表示政府今日「進場」委託承辦商進行搶修，現場消息指當局爭取晚上恢復供電，但確實時間尚待黃昏時確認。



有居民難耐屋內酷熱，選擇把飯枱搬到大廈走廊用膳，再加一把手提風扇散熱。由於擔心風扇無電，只敢調節最小風力。有護老院同樣受影響，要20多人共用3把風扇，晚餐本來「有飯有餸」，但無照明難煮菜，要改為煲肉碎粥，院方期望中電及政府提供更多協助。



土瓜灣益豐大廈四座大廈昨日因爆鹹水管導致停電，下午A座、C座仍未恢復供電。（林遠航攝）

益豐護老院有20多名長者，中電向護老院提供了三個電箱接駁風扇，讓院友可以乘涼。（林遠航攝）

有承辦商到場進行搶修及安裝新電箱。（林遠航攝）

有承辦商到場進行搶修及安裝新電箱。（林遠航攝）

有承辦商到場進行搶修及安裝新電箱。（林遠航攝）

昨晚起停電的益豐大廈B、D座今日已經恢復電力供應，A、C座暫時僅恢復電梯、公共地方及走廊的電力，而住宅單位尚未有電。下午有電力工程公司職員到場，安裝新的供電箱。政府多個部門與業主立案法團及管理公司開會商討處理安排，現場消息指當局爭取晚上10時恢復供電，但只要到黃昏才能確認最終復電時間。

土瓜灣益豐大廈四座大廈昨日因爆鹹水管導致停電，下午A座、C座仍未恢復供電。（林遠航攝）

單位沒電極酷熱 居民走廊開餐

有居民下午在走廊外用膳，表示單位昨晚停電後，到了附近的臨時庇護中心渡過一晚。她今午返回單位後覺得「又黑又焗」，因此選擇到空氣較流通的走廊用膳。至於降溫方法，她準備了手提風扇，但擔心電力很快耗盡，只敢調節到最小風力。

不過，在走廊用膳亦能苦中作樂，她提到鄰居出入時會與她閒聊幾句，因此不算太悶。若大廈今晚仍未復電，她會再到庇護中心暫住。

有居民難耐單位酷熱，下午在走廊外用膳。（林遠航攝）

有居民難耐單位酷熱，下午在走廊外用膳。（林遠航攝）

護老院電箱駁三把風扇 20人共用降溫

位於二樓的益豐護老院表示，20多名院友暫時未有身體不適。今早中電提供了3個移動電箱接駁掛牆電風扇，讓院友乘涼降溫，不過負責人認為電箱數量不足，部份長者認為「唔夠用」。

負責人又提到單位梗廚使用石油氣爐煮食，但沒有照明下難以在黑暗中煮飯，今早要買外賣。至於晚餐，本來「有飯有餸」，但無照明難煮菜，要改為煲肉碎粥。她批評大廈十分殘舊，曾經多次漏水等，「呢度整完嗰度又壞」，認為維修亦沒有用，「不如成棟拆咗佢好過」。

單位梗廚使用石油氣爐煮食，但沒有照明下難以在黑暗中煮飯，今早要買外賣。（林遠航攝）

至於晚餐，本來「有飯有餸」，但無照明難煮菜，要改為煲肉碎粥。（林遠航攝）

益豐護老院有20多名長者，中電向護老院提供了三個電箱接駁風扇，讓院友可以乘涼。（林遠航攝）

益豐護老院有20多名長者，中電向護老院提供了三個電箱接駁風扇，讓院友可以乘涼。（林遠航攝）

李慧琼：承建商缺維修部件 復電時間「慢咗啲」

九龍中立法會議員李慧琼下午連同當區關愛隊到護老院探望居民。她解釋區內較小型的承建商缺乏維修所需部件，資源調配有困難，復電時間「慢咗啲」。據她了解政府已介入，以盡快恢復供電為目標，安排承辦商到場搶修。

九龍中立法會議員李慧琼下午聯同關愛隊到場探望護老院院友。（林遠航攝）