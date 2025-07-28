警接80宗網上援交騙案涉$370萬　13歲中二男暑假玩IG交友失$5000

警方網罪科於社交平台Facebook專頁「CyberDefender 守網者」提醒青少年，要小心網上援交騙案，指截至今年7月，已接獲超過80宗網上援交騙案舉報，涉案金額逾370萬元，受害人當中近兩成是20歲以下的青少年。



警方指，本月15日東涌一名13歲中二男生，於Instagram認識「新朋友」，雙方其後於WhatsApp繼續聊天。及至本月22日，該名「新朋友」誘騙事主在旺角見面，並要求事主在見面前，透過支付寶分3次轉帳共5,000元「保證金」到兩個本地轉數快户口。事主付款後騙徒沒有出現，更要求轉帳更多金錢，惟事主支付寶已無餘額，因此向父親尋求協助，始發現受騙及報警求助。



近日一名13歲中二男生在IG交友時，誤墮騙局被騙走近5000元，向父親求助始知受騙，最後報警求助。（facebook／CyberDefender 守網者）

另外，一名14歲中三男生同樣經交友App結識「朋友」，被騙去500元。

守網者建議家長，要守護好「機不離手」下一代，多留意子女網上活動同社交圈子。尤其現時正值暑假，更要提醒他們提高警覺，避免成為騙徒目標，又提醒在網上交友時，要認清對方身份、不要向陌生人提供個人資料及切勿過度沉迷網上遊戲及社交活動。

如有懷疑，可利用守網者網站 ( https://cyberdefender.hk )的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，評估詐騙風險。