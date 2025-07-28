益豐大廈停電｜AC座供電不穩　地盤工熱至失眠不敢上班：暈低就煩

土瓜灣益豐大廈上周六（26日）受鹹水管爆裂漏水導致停電，4座大廈共904戶人受影響，經過搶修後，今日（28日）凌晨陸續恢復供電，惟仍有供電不穩情況。《香港01》記者今午再到場了解，發現A座及C座再次停電，工人繼續搶修，未知何時才可恢復正常供電。有任職地盤工的住戶表示，酷熱下徹夜難眠，更因休息不足擔心危險而不敢上班，「我做地盤搭架，要上上落落，驚到時唔覺意暈低咗咪麻煩」。



土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電。（羅日昇攝）

有C座街坊向《香港01》記者表示，該座於清晨約5時一度恢復短暫供電，但因為期間有住戶發生「跳掣」情況，所以供電直至現時也未能夠正常恢復，街坊指雪櫃食物已全部壞掉，亦有住戶正準備將貓搬走。

土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電，大廈升降機暫停使用。（羅日昇攝）

居於A座的黃先生難抵酷熱，今午赤膊在走廊乘涼。他說為了散熱，整日已「沖涼沖十幾次」，昨晚熱至不能成眠，更因此不敢回地盤上班，現時亦因炎熱而覺得「好似有少少唔舒服」。他中午時曾到樓下管理處查詢何時可恢復供電，當時人員回覆稱，估計電力可在下午4時左右恢復，惟他等至下午4時許仍未有電，已經「唔想再落去問喇」。

被問到明日會否上班，黃先生說未知：「如果瞓唔到我唔敢返工，因為我做地盤搭架，要上上落落，驚到時唔覺意暈低咗咪麻煩。」

土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電，A座居民黃先生在酷熱天氣下徹夜難眠，因擔心休息不足會發生危險而不敢回地盤上班，7月28日下午他在走廊赤膊乘涼。（羅日昇攝）

民政事務總署較早時在社交平台發帖，指今次停電源於大廈的私家水喉鹹爆裂，鹹水湧進大廈電錶房導致故障停電。署方稱，經九龍城民政處和區議員協調，機電署和中電工程師與益豐大廈法團和管理公司商討最快恢復供電的方案，加上中國建築社區應急義工隊協助建立臨時電力系統，現時恢復通電時間，較由大廈的業主立案法團自行聘請的承建商估計，快了至少3日。

土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電，工人繼續在場搶修。（羅日昇攝）

民政總署表示，工程人員知悉部分單位復電後出現供電不穩的情況，現正跟進改善工程，務求改善情況。關愛隊會繼續留守益豐大廈，隨時為居民提供適切的支援。

土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電，大廈樓下繼續有警員駐守。（羅日昇攝）

▼土瓜灣益豐大廈大停電▼

