海關一日機場破3販毒案　檢$880萬大麻花　拘6人包括社工

香港海關昨日（27日）在香港國際機場，偵破3宗旅客販毒案件，合共檢獲約41公斤懷疑大麻花，估計市值約880萬元。3宗案件中共有6人被捕，當中5人均由泰國曼谷抵港，包括社工、建築工人、清潔工和退休人士；餘下一人則為在港收取毒品的唱片騎師（DJ）。



涉案41公斤懷疑大麻花，估計市值約880萬元。（王譯揚攝）

第一宗案件中，海關為一名抵港本地男子進行清關檢查，發現其寄艙行李箱X光影像形態可疑。關員打開行李箱後，檢獲20包以真空包裝、共重約10公斤的懷疑大麻花，估計市值約220萬元。關員遂以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該名報稱已退休的65歲男子。據悉，他經網上渠道受聘，如將涉案行李箱帶入境，可獲約5萬港元報酬。經海關毒品調查科調查後，被捕男子已被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日（29日）在西九龍裁判法院提堂。

涉及第二宗案件的兩名抵港女旅客，同樣在清關檢查時被發現寄艙行李箱X光影像可疑。關員打開兩人的行李箱後，分別檢獲23包及25包以真空包裝、共重約10公斤及12公斤的懷疑大麻花，估計市值共約475萬元。關員遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該兩名63歲退休女子和57歲清潔工人。海關經跟進調查，同日亦於機場拘捕一名30歲、報稱唱片騎師的本地男子，據悉他負責收取毒品。3名被捕人被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件亦將於明日在西九龍裁判法院提堂。

第三宗案件當中，關員為兩名抵港男旅客清關時，發現其中一人的寄艙行李箱內，藏有另一個小行李箱。關員打開後，檢獲約9公斤懷疑大麻花，估計市值約190萬元，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該兩名27歲社工及37歲建築工人。他們被控以一項「販運危險藥物」罪名，明日在西九龍裁判法院提堂。

據悉其中兩案的被捕人將毒品包裝成一般行李企圖魚目混珠，當中只有小量物品作掩飾，收藏大量以真空包裝的毒品。第三宗案件中，被捕人則以較罕見的「行李轉移」手法，將毒品藏在較小的行李箱後，再放入大行李箱，企圖掩人耳目。

海關一日內在機場偵破3宗販毒案，拘捕6人，合共檢獲約41公斤懷疑大麻花，市值約880萬元。海關毒品調查科機場調查課調查主任何珏嵐（中）交代案情。（王譯揚攝）

海關強調會密切監察國際販毒趨勢，並以情報主導及風險管理的原則，從源頭堵截毒品流入。海關重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。