七旬翁行山失蹤　警AML定位結合無人機建功　聯多部門17小時尋回

前日（27日）大埔一宗山野失蹤搜救中，警方聯同消防處、民安隊及政府飛行服務隊的搜救團隊，結合無人機和先進手機定位科技，歷經近17小時無間斷搜索，最終成功在慈山寺附近一條乾涸山澗中，尋獲受傷被困的72歲行山老翁。



參與空中搜索的新界北總區小型無人機隊警長谷祖威，與地面搜索的新界北快速應變部隊警長賴家聰透露，此次成功救援關鍵在於運用警隊2022年推出的「進階流動裝置定位服務」（AML），配合無人機空中搜索，雙管齊下大幅縮小搜索範圍，顯著提升救援效率，終成功尋回老翁。



此次救援運用「進階流動裝置定位服務」（AML），配合無人機空中搜索，雙管齊下大幅縮小搜索範圍。（警方提供）

案發於前晚11時33分，999報案中心收到失蹤老翁侄女報案求助，指其伯父當日中午原定獨自從大埔布心排村出發前往魚角村行山，但晚上約11時半來電表示腳部疼痛，估計距離大埔富善邨尚有半小時路程。

至周一約凌晨1時，綜合分析失蹤老翁的可能位置後，由警方、消防處、民安隊及政府飛行服務隊組成的搜救隊伍，鎖定老翁應身處洞梓一帶，於是展開搜救。因現場一帶並非正規行山路徑，電話信號微弱，搜救一度陷入困境。同日約清晨5時許，搜救隊伍與老翁曾有一通短暫接通的通話，老翁指自己應在魚角村附近，便再度失聯。

新界北總區無人機隊成員、駐守大埔分區特遣隊的警長谷祖威，在行動中負責空中搜索，他表示老翁一直聲稱位於魚角村，但與發現他的實際位置，即慈山寺附近一條乾涸山澗，距離遠達3.5公里。谷祖威指，搜索難度在於事發地方並不是主要行山路段，而且滿布密林、山勢崎嶇。雖然無人機已有效提升搜索效率，但由於當天天氣炎熱，就算裝備熱成像探測器的航拍機也很難發現失蹤人士，故還需要運用肉眼，逐點逐點從密林搜尋老翁。

谷祖威坦言，搜索成功的關鍵在於老翁於當日下午約2時半成功再次撥通999電話，但當時老翁已表示他墜進一個乾涸水坑中，不能動彈，亦急需協助。指揮及控制中心透過進階流動裝置定位服務功能，利用求助者智能電話自動推送的定位信息，成功鎖定老翁的座標。

與此同時，港島總區失蹤人口調查組同時比對閉路電視，確認老翁身穿藍色上衣，「結合兩大線索，我們的航拍機趕到現場，當時於叢林中亦需搜尋近10分鐘，終於在下午近3時，從叢林中找出身穿藍衣的老翁」。

警方聯同多個部門在周一下午近3時，從叢林中找出身穿藍衣的老翁。（警方提供）

新界北山嶺搜救專隊成員、新界北快速應變部隊警長賴家聰，亦參與今次的搜索行動。當天下午收到老翁的座標後，多個部門組成的搜索隊伍立即趕到事發地點，當時現場亦開始起霧，搜索難度增加，飛行服務隊直升機亦要冒險於低能見度下協助團隊搜索定位。賴家聰憶述，到達位置後，由於一帶為密林，根本難以發現老翁，「密林遮蔽下，即便聽見老翁約在20米內的呼救聲，仍難覓蹤影」。

賴家聰和團隊卸下裝備，與消防員一同破林爬入一條乾涸山澗，最終尋獲老翁。他當時躺在一塊大石上，身體擦傷，衣服亦破損，顯得十分虛弱，「他第一句見到我們是問我們要水。」賴家聰回憶，經消防員急救後，老翁定過神後坦言：「以為要死在這裏了，幸好有你們。」最終老翁由直升機送院，結束這場17小時驚魂。

谷祖威當差30年，過去經常參與同類拯救行動，他指無人機技術已徹底改變山野救援模式，使險峻地形不再成為搜救障礙，加大成功尋獲求助人的機會。賴家聰則呼籲，市民應避免單獨行山，既要「結伴同行」，更要下載「HKSOS」救援應用程式，並在戶外活動時正確啟用定位功能，「一旦發生意外，系統能自動通報位置，為生命爭取黃金時間」。搜救團隊亦可以有效縮窄搜索範圍，更快掌握求助人的地理位置，提供即時協助。