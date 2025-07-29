黑雨｜仁安大廈電箱短路　近百戶恐3日後才復電　燒臘店無奈棄貨

本港今早（29日）連場暴雨，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號。觀塘康寧道23號仁安大廈電錶房疑受暴雨影響，電箱懷疑短路冒煙，全幢大廈及多間地舖一度停電。經搶修後，部分單位雖然恢復供電，但仍有99戶及部分地舖無電，區議員指大廈業主立案法團已聯絡工程人員，但估計可能要3日時間才能復電。有居民無奈覓酒店暫住，雪櫃內的食物料會變壞，嘆「都唔知點算」；另有燒臘店棄掉食材，保守估計每日損失5萬元。



觀塘仁安大廈電錶房有電箱懷疑短路冒煙，大廈及周邊多間地舖供電受到影響。(翁鈺輝攝)

燒臘舖職員表示，今早8時開始停電，據知由於大廈電力系統老化而未能恢復供電。店舖損失慘重，需要將壞掉的燒臘棄置，「計埋嘢食，計埋唔做生意，一日起碼損失5萬呀」。

燒臘舖職員表示，今早8時開始停電，據知由於大廈電力系統老化而未能恢復供電。店舖損失慘重，需要將壞掉的燒臘棄置。（左朗星攝）

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黃小姐於一樓經營美容店，她指今早9時起已停電，已取消4名客人今日的預約，損失千元。她帶同小量食物，外出找酒店暫住一天，至今未知何時搶修完成，「雪櫃啲嘢都唔理佢啦，由佢啦，變壞都無辦法」，無奈嘆：「都唔知點算。」

住戶羅先生表示，他收工後，於晚上約7時返回仁安大廈住所，被妻子告知大廈曾起火，電力供應中斷，「無冷氣、雪櫃啲嘢又無晒，應該都抌得架啦。」他亦指，今晚會偕妻到附近親戚家暫住。

住戶羅先生表示，今晚會偕妻到附近親戚家暫住。（左朗星攝）

觀塘區議員馬軼超在場協助居民，他指水電師傅經過初步搶修，仁安大廈康寧道一側回復通電；通明街一側電錶完全燒毀，受影響的包括1至9樓近通明街一側，合共99個單位，仍未恢復供電。業主立案法團已聯絡工程人員，估計搶修需時最快3日，但由於工程款額過大，法團需要找水電承辦商報價，開會批款及通知業主。

觀塘民政事務處、關愛隊已開設攤位協助居民。明愛康寧道55號社區客廳開放予居民暫住，有淋浴、煮食工具、休息地方，另民政事務署觀塘居民社區中心亦已開放，會安排車輛接載居民前往。

觀塘區議員馬軼超（右）在場協助居民。（左朗星攝）

中電發言人指，今日上午約8時42分，中電接獲觀塘仁安大廈客戶的停電報告，隨即派員到場檢查，確認中電供電正常。

經初步了解，客戶電力設備懷疑因惡劣天氣影響引致滲水而出現故障，部分住戶的電力受到影響，大廈電工正進行搶修工作。

觀塘區議員馬軼超在場協助居民。（左朗星攝）

工人正在搶修在仁安大廈搶修。(翁鈺輝攝)

有食肆的雪藏食物變壞，用黑色膠袋暫放在店舖門外。(翁鈺輝攝)