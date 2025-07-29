元朗莽漢粗暴拉扯襲擊女子　熱心男毋懼危險追上喝止：唔諗得咁多

元朗懷疑發生襲擊案。有網民在社交平台上載影片，見到一名男子在元朗坑頭村對開，用力扯住一名女子的手臂將她拉走，片主見狀上前喝止，並拍片記錄現場情況，以及問女事主需否代為報警。惟女事主回應稱「唔使」，指事件只是「鬧交」，最終表示要取物品後，便聯同拉扯她的男子進入一間村屋。



《香港01》聯絡到片主黃先生，他表示開始拍片前已目擊男子多次打片中女子，因不知兩人是什麼關係，故跟進了解事件。被問到當時有否擔心自己的安全，黃回應「唔諗得咁多」，「爭一秒就係爭一秒，梗係盡可能阻止到就阻止咗先」。



一名男子在元朗坑頭村附近，用力扯住一名女子的手臂將她拉走，有目擊者見狀拍片記錄，並尾隨喝止男子動粗。（Threads @purplenightspider）

片段一開首是從涉事男女後方拍攝，見到該名身穿淺色上衣的男子，雙手拉着穿格仔衣服女子的左手前行，女子一度被拉至失平衡幾乎跌倒。片主數次大叫「使唔使報警？」，該對男女一度回頭查看，女子曾經揮手回應稱「唔使」。

一名男子在元朗坑頭村附近，用力扯住一名女子的手臂將她拉走，目擊者黃先生見狀拍片記錄，尾隨喝止男子動粗，並問女子需否報警，女子回到揮手稱不需要。（Threads @purplenightspider）

片主未能放心，繼續尾隨該對男女，爆粗喝斥男子「你唔好X郁手打女人呀X街！」、「打女人好過癮呀？」該對男女走到一間村屋外，片主上前再次問女子需否代為報警及問發生什麼事，女子回應稱「鬧交」，片主則反問「鬧交咪鬧交囉，打女人做乜X嘢呀？」該男子隨後再嘗試拉走女子，女子則再次表示毋須報警，以及稱要「返去攞啲嘢」，便與涉事男子一同進入一間村屋，另名兩名青年亦從另一邊走近並一同入屋。各人入屋時男子曾經用力推女子的背部，片主不禁再斥：「X你老X斯文啲啦！」片段至此結束。

涉事男女走到一間村屋對開，男子仍捉着女子的手。（Threads @purplenightspider）

片主黃先生今晚（29日）接受《香港01》電話訪問，指事發在周一（28日）早上8、9時左右。他憶述當時在附近停車場聽到「啪啪聲」，尋找聲音源頭便看見片中男子不停打該女子，「一路行一路打，一路拉住佢」，他不知該對男女是什麼關係，感到擔心遂立即拿起電話，邊拍片記錄，邊追着該對男女，其間一度失去對方蹤影，但最後亦成功追上。

涉事男女走到一間村屋對開，男子再次拉扯女子。（Threads @purplenightspider）

從黃先生上載到社交平台的影片見到，涉事男女入屋時，有另外兩名青年同行。黃先生表示當時曾向其中一名青年了解事件，得悉他們是一家四口，青年稱事發前一日母親曾經動手打父親，當時父親並無還手，後來至事發當日凌晨再聽到父母爭吵，可能因此引發後來的事件。

黃指他在停車場發現有人「打女人」時，停車場內另一陌生男子見狀，亦問黃需否協助，並與他一起尾隨片中男女，黃笑言「呢個世界仲有好人嘅」。

片中女子多次表示毋須報警，黃先生說他最後亦沒有報警，但從他提供的影片見到，他與一同尾隨片中男女的熱心男子，亦提醒兩人的兒子「有咩報警呀，知唔知呀？」

被問到事發時為何有勇氣跟着涉事男女，及阻止男方打人，黃先生說「唔諗得咁多㗎喇，如果顧累得咁多嘢就咩都做唔到㗎喇，眼前望到嘅嘢係最緊要吖嘛，有時爭一分鐘就係一分鐘，爭一秒就係爭一秒，咁梗係盡可能阻止到就阻止咗先」。他又說事發時因情緒太激動，「講咗好多唔應該講嘅說話」，事後翻看片段自覺「好失禮」。

不少網民看過片段後，則留言大讚黃先生見義勇為，「感謝師兄仗義發聲，型呀」、「希望呢個世界有更加多好似師兄咁仗義出手既（嘅）好人」、「真係多謝你肯出聲，宜家啲人只係掛住食花生，真係連警都唔幫手報」，亦有人建議可以照樣報警，「起碼對條友有阻嚇作用」。