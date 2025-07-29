觀塘仁安大廈電錶房短路致火警　大廈停電　地舖商戶被迫停業

本港今早（29日）連場暴雨，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號。暴雨期間，早上8時46分，警方接獲觀塘康寧道23號仁安大廈的保安報案，指大廈的電錶房有電箱懷疑短路冒煙，消防到場迅速將煙霧撲滅，事件中無人受傷。不過，全幢大廈及周邊多間地舖供電受到影響，有商戶被迫暫停營業，食肆雪藏的食物變壞，損失慘重，當局已派員維修及向居民提供協助。



觀塘仁安大廈電錶房有電箱懷疑短路冒煙，大廈及周邊多間地舖供電受到影響。(翁鈺輝攝)

《香港01》記者下午到場了解情況，目前大廈近牛頭角道的單位已陸續恢復供電，但近宜安街的單位則仍未有電力供應，民政事務處已派員向居民提供協助，而工人亦正在搶修，爭取在下午3時至4時全面恢復供電。

民政事務處已派員向居民提供協助。(翁鈺輝攝)

工人正在搶修，爭取在下午3時至4時全面恢復供電。(翁鈺輝攝)

至於周邊多間地舖的供電同樣受到影響，部分商戶被迫暫停營業，有食肆的雪藏食物變壞，用黑色膠袋裝載並暫放在店舖門外，損失慘重，期望有關方面可加快恢復供電。

有食肆的雪藏食物變壞，用黑色膠袋暫放在店舖門外。(翁鈺輝攝)