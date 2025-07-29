觀塘仁安大廈電錶房短路致火警 大廈停電 地舖商戶被迫停業
撰文：林澤鋒 翁鈺輝
出版：更新：
本港今早（29日）連場暴雨，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號。暴雨期間，早上8時46分，警方接獲觀塘康寧道23號仁安大廈的保安報案，指大廈的電錶房有電箱懷疑短路冒煙，消防到場迅速將煙霧撲滅，事件中無人受傷。不過，全幢大廈及周邊多間地舖供電受到影響，有商戶被迫暫停營業，食肆雪藏的食物變壞，損失慘重，當局已派員維修及向居民提供協助。
《香港01》記者下午到場了解情況，目前大廈近牛頭角道的單位已陸續恢復供電，但近宜安街的單位則仍未有電力供應，民政事務處已派員向居民提供協助，而工人亦正在搶修，爭取在下午3時至4時全面恢復供電。
至於周邊多間地舖的供電同樣受到影響，部分商戶被迫暫停營業，有食肆的雪藏食物變壞，用黑色膠袋裝載並暫放在店舖門外，損失慘重，期望有關方面可加快恢復供電。
益豐大廈停電｜A、C座復電後再「跳掣」 全幢大廈截電4小時搶修黑雨｜車主收朋友電話趕往環翠停車場救車 區議員促改善排水系統黑雨｜環翠停車場水深一度及膝 車主駕車撤離 職員開始抽走積水黑雨．有片｜港島大暴雨 馬路如激流 汽車「陸上行舟」黑雨.有片｜南丫島錄每小時逾100毫米雨量 橫塱村水浸近半層樓高黑雨．有片｜水浸黑點柴灣道迴旋處車輛涉水而行 渠蓋位爆出水柱