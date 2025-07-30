新義安細B被捕｜積極擴版圖　用家人親信洗黑錢　警凍$11億拘82人

黑社會新義安頭目「細B」近年積極擴展其版圖，過去兩年間日益壯大，勢力遍及港九新界，透過不同類型的犯罪活動謀取暴利，更透過家人、親信、同門清洗黑錢，藉此擁有超過1億港元，以購入豪宅、名車等。警方早已察覺其野心，亦不容黑幫勢力漫無止境地擴展，兩年來深入調查，終於在昨日「收網」，拘捕合共82人，包括「細B」、其家人及骨幹成員。行動中，警方共凍結11.3億港元，並檢獲約共826萬港元現金及價值超過700萬元的證物。



警方表昨日（29日）展開代號「伏箭」大規模反黑行動，拘捕82人包括新義安「細B」。（黃偉民攝）

警調查兩年昨收網 拘捕82人

警方形容，有關黑社會於過去兩年間日益壯大，社團犯案手法精密，涉獵的犯罪活動類型及範圍廣泛，成員非常奸詐狡猾及行事囂張。除了參與港九新界傳統的犯罪活動，包括黃賭毒、非法放債、詐騙以及其他暴力事件以牟取暴利，更巧妙利其家人、朋友及黨羽，透過不同方法作有規模及非常精密的洗黑錢，當中包括利用一個信託服務公司持續洗黑錢，及一間表面上合法的進口貿易生意業務進行貸款詐騙。

有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌指，該名犯罪集團頭目，名義上沒有任何資產或銀行戶口，亦沒有申報任何收入或交稅。但他委託家人、朋友、門生同黨保管及洗黑錢，從而擁有及操控財產，包括超過1億港元購入的豪宅物業、名貴汽車、洋酒、手錶及從其他銀行交易及金融網絡的黑錢。

警方指，單靠傳統調查手法不足以有效打擊該黑社會社團，有見及此，有組織罪案及三合會調查科聯同財富情報及調查科及商業罪案調查科，組成一個跨部門專責小組。於過去兩年，針對首腦及犯罪同黨，透過深入情報蒐集，翻查及分析大量銀行文件及交易紀錄，從蛛絲馬跡中揭發整個犯罪網絡。

警方突擊搜查全港多個地方。（警方提供）

警拘集團首腦及骨幹 消息指包括新義安「細B」

警方昨日（29日）時機成熟，展開代號名為「伏箭」的拘捕行動，對港九新界多間公司及個人住址展開突擊搜查，以涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪拘捕共82人，分別為55男27女，全部持香港身分證，年齡介乎19至78歲。

其中一名44歲男子為洗黑錢集團的首腦，消息指即為「細B」，當中亦包括骨幹成員，其家人及黨羽。行動中，警方共凍結11.3億港元，並檢獲約共826萬港元現金以及價值超過700萬的證物，包括超過1,100枝名酒、多隻名貴手錶、首飾、手袋、金器、大量銀行文件等等。

集團於2021年開設一間信託服務公司，在2022年至2024年21個月期間，利用公司戶口存入轉出約合共396億港元。（警方提供）

集團開假信託服務公司 21個月清洗396億犯罪得益

警方調查發現，該三合會集團於2021年開設一間信託服務公司，在2022年至2024年21個月期間，利用公司戶口存入轉出約合共396億港元，懷疑為犯罪得益。有關資金再很快轉移到不同的個人傀儡戶口，被用作購買虛擬資產，甚至被信託公司董事，作日常消費，找信用卡卡數、購買名牌手袋、手錶及珠寶等 。

信託服務公司首先於香港不同銀行，開設多個銀行戶口，期間有高達198億不明來歷的資產，轉帳到信託服務公司的銀行帳戶。大部分資金由空殼公司存入信託服務公司的戶口，有關空殼公司本身並沒有實質業務，亦沒有龐大收入。

無實質信託服務 利用牌照掩飾巨款存入轉出

當銀行向公司詢問可疑大額轉帳時，公司提交虛假文件予銀行，聲稱為與客人簽訂的信託協議，藉此證明交易為合法。惟警方發現，有關信託協議錯漏百出，身份證號碼及日期均是錯誤的。因此警方有理由相信，有關信託服務公司，沒有任何實質信託服務， 只是「自編自導自演」， 騙取銀行信任，作出戶口之間的大額交易，企圖利用信託牌照去掩飾處理來歷不明的巨額款項。

警方檢獲大批名酒。（黃偉民攝）

警方指為歷來以信託服務公司作掩飾 洗黑錢金額最高一宗

財富情報及調查科總警司鄭麗琪表示，警方昨日（29日）突擊搜查位於九龍灣的信託服務公司，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕10名涉案人士，包括8男2女，年齡介乎27至59歲。他們為信託中心的董事和職員，其中一名董事亦為公司的合規主任及洗黑錢報告主任，為集團主腦。換言之，他有法定責任舉報洗黑錢案件，惟他知法犯法被捕。警方檢取約110萬元現金，檢取大量文件。

警方指，本宗案件為警方首次偵破，以信託服務公司作掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來警方調查涉牽信託公司洗黑錢，最高金額的一宗。公司存入及轉出的款項，高達接近400億港元。 有關非法行為嚴重破壞香港信託服務行業專業形象，警方相信已瓦解該個洗黑錢集團，重創三合會的收入來源。

集團另設假貿易公司，呃銀行進口貿易貸款10.6億。（警方提供）

集團控3公司 虛構進口貿易呃銀行貸款$10.6億

另外，警方亦揭發有關集團，使用一間本地的貿易公司，聲稱與另外兩間本地和海外的公司，進行海外買賣，並向本地銀行於2021年至2023年期間 ，申請69筆進口貿易貸款，詐騙1.35億美元，即約10.6億港元。有關人士在申請貸款期間，向銀行提供懷疑虛假文件，例如偽造發票和提單，虛構有關交易。實際上，3間公司全部均由集團的主腦及他們親人所控制，有關交易並不存在。

商業罪案調查科總警司黃震宇指，根據警方調查，銀行批出貸款後，款項並沒有用於實際貨物交收，反而在短時間內被轉移到，3間有關公司於本港銀行的其他帳戶， 部分騙取的款項已用於清還有關公司其他債項，亦有部分款項用於集團成員的個人奢華生活開支，例如買賣名貴物品、投資和繳付按揭等。

警方就案件暫時拘捕了10人，包括6男4女，年齡介乎31至73歲。被捕人士角色分別為公司董事、股東及職員等。警方指，雖然案中有關公司以詐騙手法向銀行獲取一些貸款，已完全清還，銀行最終亦沒有損失。 但有關行為會危害本港作為世界金融中心的聲譽。

警方相信，已成功重創及瓦解一個三合會集團。警方重申，絕對不容許任何非法、暴力或三合會活動。警方會繼續以情報主導方法，大力打擊相關犯罪行為。