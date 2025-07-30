銅鑼灣食肆鐵板餐饌玫瑰露　搶火燒傷兩女　傷者夫：甩晒皮好大鑊

銅鑼灣今日（30日）發生罕見食肆意外。晚上7時11分，警方接獲報案，百德新街57號地下一間茶餐廳內，有侍應為食客送上鐵板餐，饌玫瑰露酒點火時意外搶火，兩名分別40多歲和17歲女食客燒傷，兩人送往律敦治醫院治理。其中17歲傷者送院時要以面膜敷治。其中一名傷者的丈夫接受《香港01》訪問時形容，傷者傷勢嚴重，「甩晒皮，好大鑊」；餐廳負責人則表示，過往從未發生過同類意外。消防及警方正調查事件起因。



少女臉部燒傷，送院時須以面膜敷治。（梁偉權攝）

《香港01》記者在醫院接觸到40多歲女傷者的丈夫，他憶述當時一班朋友聚餐同枱吃飯，其間鐵板餐上菜，侍應饌入酒精，再點燃火種，其後繼續加入酒精，隨即「搶火爆咗過對面」，傷及其妻子和友人女兒。他指侍應起初饌酒後「熊」一聲起火，他還覺得「好靚」，不料隨後搶火；又指當時兩名傷者全張臉起火，頭髮亦燒着，臉部「甩晒皮，好大鑊」。

銅鑼灣有食肆侍應為顧客的鐵板餐饌玫瑰露酒時意外搶火，兩名女食客燒傷。（梁偉權攝）

餐廳負責人賴先生表示，當時上菜的為「火焰豬手」，一名「同事仔」為客人落玫瑰露時並點着火焰後，「再幫佢（客人）落咗少少玫瑰露，跟住唔小心搶火，支玫瑰露就爆咗出嚟，導致個火比較大」。他又稱火焰豬火並非新菜式，以往未曾發生同類型意外，至於今次意外起因則有待消防和警方調查。

餐廳負責人稱涉事菜式為「火焰豬手」。 （梁偉權攝）

銅鑼灣有食肆侍應為顧客的鐵板餐饌玫瑰露酒時意外搶火，兩名女食客燒傷，據悉當時兩名傷者坐在點用涉事菜式者的對面。（梁偉權攝）

受傷少女由母親（圖）陪同送院。（梁偉權攝）