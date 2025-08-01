旺角奪命火︱住戶憶消防拍門提閂好窗　大廈跳掣無電　升降機停運

旺角昨晚（31日）發生奪命火警，洗衣街111至121號建煌華廈一個住宅單位內有電器懷疑冒煙起火，最終釀成3人死亡，包括一名6歲男童。大廈保安張先生指，目前整幢大廈因火警射水灌救而「跳掣」，公共地方沒有照明系統，升降機亦未能使用，僅單位內仍有電力供應，要待維修師傅前來修理恢復供電。



有女住戶憶述事發時消防上樓拍門，提醒居民「閂好啲窗」；而7樓住戶曹太表示，明白火警會影響大廈供電，但並非太擔心，形容「好彩（住）7樓唔係咁高」。



大廈公共地方沒有照明系統。（翁鈺輝攝）

住在11樓的女住客憶述，消防昨晚上樓拍門，提醒住戶閂好窗。（翁鈺輝攝）

住在11樓的女住客憶述，消防昨晚上樓拍門，提醒住戶「閂好啲窗唔使走」。大廈現時跳掣無電，升降機無法運作，她唯有直接行樓梯落梯，形容：「辛苦啊。」

女戶主的男友、兒子和曾外孫一同葬身火海

消息稱，4名死傷者同住上址一個相連單位，大約1000呎單位，有一個客廳，四間房，一個廚房及兩個浴室。75歲歐姓老婦與80歲陳姓老翁交往並同居上址逾30年。歐婦有兩名兒子，其中一名為53歲李姓男死者。而6歲男童為歐婦另一名兒子的外孫。換言之，歐婦的男友、兒子和曾外孫今次一同葬身火海。另外，單位內兩隻貓亦證實死亡。

女戶主窗邊求救獲救 48人疏散

警方表示，本周四（31日）晚上11時13分，接獲多人報案，指旺角洗衣街111至121號冒出濃煙，懷疑發生火警。消防接報到場，將位於上址一個單位近窗邊的75歲歐姓女子救出，並發現80歲陳姓男子、53歲李姓男子和6歲男童倒臥在該單位內，消防其後將火救熄。事件中有約20男28女由人員協助疏散到安全位置。

3名男傷者昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。歐婦清醒被送往伊利沙伯醫院治理。消防亦在該單位内發現兩貓隻屍體，由相關機構撿走。警方及消防將繼續調查火警成因。據了解，經初步調查，相信單位內一把風扇短路起火，案件交由旺角重案組第2隊跟進。

消防員救援情況

消防到場。（李家傑攝）