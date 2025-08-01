旺角奪命火｜3死者分別身處廁所和廚房　老婦窗邊求救及時獲救

旺角發生奪命火警。昨日（31日）晚上11時許，洗衣街111至113號建煌華廈一個住宅單位的風扇懷疑冒煙起火，4人先後送院，當中一名老翁、一名男子和一名男童搶救後不治。



消息稱，4名死傷者同住上址一個大約1000呎的相連單位，80歲陳姓老翁與75歲歐姓老婦交往並同居。另外，歐婦有兩名兒子，其中一名為53歲李姓男死者。而6歲男童為歐婦另一名兒子的外孫。換言之，歐婦的男友、兒子和曾外孫今次葬身火海。



據了解，火場面積大約9米乘10米，3名男死者分別在廁所和廚房，出事位置極近，歐婦位於較遠的陽台位置窗邊求助，面向洗衣街，相信因而及時獲救。



消防處高級消防隊長關耀基（中）、署理高級救護主任盧紹聰（右）、旺角警區軍裝巡邏小隊第一隊督察陸展翹（左）交代案情。（李家傑攝）

消防處高級消防隊長關耀基展示火場平面圖交代案情指，昨晚11時13分接獲多個報案指，旺角洗衣街111至113號建煌華廈發生火警，消防約4分鐘後到達現場，出動14輛消防車和11輛救護車，總共86名消防及救護人員出參與是次行動，是次火警發生在上址3樓，一名女士在窗邊求助，消防用油壓升降台將她救出。

男童和中年男子倒臥在單位廁所位置，廁所有一隻貓，老翁則倒臥廚房；另一隻貓在客廳中間位置，當時仍在貓籠內，3名男子和2隻貓隻救出時全部昏迷。火場仍在進行降溫工作，待完成降溫後，消防調查起火原因。

老婦當時在露台位置（最下方紅點），一名男童和一名男子在單位廁所（中間兩個紅點），另有一名老翁在廚房（最上方紅點）。（李家傑攝）

根據火場平面圖，廁所和廚房相鄰，3名男死者出事位置極近，老婦位於較遠的陽台（balcony）位置，面向洗衣街，相信因而及時獲救。

署理高級救護主任盧紹聰表示，消防通派出7輛救護車、1輛流動傷者治療車、1輛輔助醫療裝備車、1輛急救醫療電單車、1輛抬床運送及載客兩用車，3名重傷傷者被送往廣華醫院，餘下傷者吸入濃煙不適，被送往伊利沙伯醫院。

男童昏迷送院。（李家傑攝）

旺角警區軍裝巡邏小隊第一隊督察陸展翹亦指，衝鋒隊和軍裝巡邏小隊到場協助疏散，總共疏散20男28女，警方進行交通管制，封鎖洗衣街以北兩條行車線、以南一條行車線。火警原因有待調查。

現場有一隻摺耳貓和一隻英國短毛貓死亡。（李家傑攝）

警方表示，本周四（31日）晚上11時13分，接獲多人報案，指旺角洗衣街111至121號冒出濃煙，懷疑發生火警。消防接報到場，將位於上址一個單位近窗邊的75歲歐姓女子救出，並發現80歲陳姓男子、53歲李姓男子和6歲男童倒臥在該單位內，消防其後將火救熄。事件中有約20男28女由人員協助疏散到安全位置。

3名男傷者昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。歐婦清醒被送往伊利沙伯醫院治理。消防亦在該單位内發現兩貓隻屍體，由相關機構撿走。警方及消防將繼續調查火警成因。