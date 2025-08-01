旺角奪命火︱鄰居無法帶兒子逃生　毛巾攝門罅仍滲煙　躲廁所待救

旺角發生3死奪命火警。昨晚（7月31日）洗衣街111至121號建煌華廈一個住宅單位內懷疑風扇短路起火。單位內一名6歲男童、一名53歲李姓男子、一名80歲陳姓老翁昏迷送院後證實不治。住在起火單位對面的住戶池小姐指，事發時她聞到一陣「燒著嘢、好明顯嘅𤓓味」，遂發現大量濃煙湧入單位，隨即用毛巾「攝門罅」，並逃到近後巷方向的廁所，打開所有窗戶透氣。從池小姐提供的片段可見，當時她即使攝完門罅，仍有少量煙滲入單位。



住在起火單位對面的住戶池小姐指，事發時有大量濃煙湧入單位，隨即用毛巾「攝門罅」。（翁鈺輝攝）

池小姐憶述，事發時她剛好洗完澡甫出廁所，驚覺傳來一陣濃烈的異味，形容似「燒著嘢」的𤓓味，及後她打開大門，直言：「一開門啲煙好似衝入嚟咁。」由於她正正住在起火單位對面，濃煙令她未能離開單位逃生，「我小朋友細，我仲有隻狗，一個人帶住佢走唔到，我都唔知可以逃去邊個方向」，於是「即刻搵毛巾攝住晒啲門罅」。

火警時，池小姐拍下影片，說「我哋呢到都開始滲煙，聽到話救咗個細路仔，唉我都好擔心。」（池小姐提供影片截圖）

因為其單位廁所面向後巷，較少煙，於是她躲在廁所並打開廁所窗透氣。她指，不足一分鐘後便有消防員趕到敲門了解，得悉她們沒有大礙後便著她們留在單位內，約10多分鐘火警就救熄。池小姐於上址居住多年，與事發單位一家人互相認識，見面時會打招呼，得悉惡耗表示難過。

今晨警員到起火單位調查

消息稱，4名死傷者同住上址一個相連單位，大約1000呎單位，有一個客廳，四間房，一個廚房及兩個浴室。75歲歐姓老婦與80歲陳姓老翁交往並同居上址逾30年。歐婦有兩名兒子，其中一名為53歲李姓男死者。而6歲男童為歐婦另一名兒子的外孫。換言之，歐婦的男友、兒子和曾外孫今次一同葬身火海。另外，單位內兩隻貓亦證實死亡。

消防員救援情況

男童昏迷送院。（李家傑攝）

警方表示，本周四（31日）晚上11時13分，接獲多人報案，指旺角洗衣街111至121號冒出濃煙，懷疑發生火警。消防接報到場，將位於上址一個單位近窗邊的75歲歐姓女子救出，並發現80歲陳姓男子、53歲李姓男子和6歲男童倒臥在該單位內，消防其後將火救熄。

3名男傷者昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。歐婦清醒被送往伊利沙伯醫院治理。消防亦在該單位内發現兩貓隻屍體，由相關機構撿走。警方及消防將繼續調查火警成因。

事件中有約20男28女由人員協助疏散到安全位置。