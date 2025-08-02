六旬商人打簿驚見$800萬失蹤　揭兩喃嘸師傅冒身份轉走存款買金飾

警方上月中接獲一名67歲男子報案稱，早前到銀行打簿時，驚見戶口中的800萬港元存款不翼而飛。西九龍總區重案組接手調查，並鎖定一個具組織的犯罪團夥，於昨日（8月1日）以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩名喃嘸師傅。行動中，警方一共檢獲4部手提電話，並起回部分金飾。



行動中，警方一共檢獲4部手提電話、被捕人犯案時身穿的衣物，並起回部分金飾。（梁偉權攝）

西九龍總區重案組第4B隊高級督察吳彥柏表示，犯罪團夥的作案手法相當縝密，首先會安排成員使用虛假身份證冒充受害人，前往不同的電訊商開設新的手提電話號碼，主要用於成員之間的溝通。隨後，他們會繼續利用虛假身份證，到銀行作出一系列指示，包括查詢受害人戶口內的詳細資料、更改受害人戶口的聯絡電話號碼，以及更改電話理財密碼。

犯罪集團成功掌握受害人的銀行戶口後，便立即發出轉賬指示。在本案中，犯罪團夥將受害人800萬港元的存款轉賬到一間珠寶店。冒充受害人的團夥成員，於7月9日及11日前往珠寶店，購買800萬港元等值的黃金飾品，隨後將金飾輾轉交到同黨手中。據悉，受害人為商人；團夥曾多次易容成受害人，親身到銀行櫃檯辦理手續及到珠寶店購買金飾。

行動中，警方成功起回部分金飾。（梁偉權攝）

吳彥柏表示，警方調查期間發現疑犯刻意採取迂迴逃走路線，轉乘不同交通工具，企圖增加警方調查難度。西九龍總區重案組探員連日翻查新界區、九龍區的大量閉路電視片段，當中包括政府在「銳眼計劃」下安裝的閉路電視鏡頭。憑藉情報分析和詳細調查，警方最終鎖定疑犯身份。

警方於昨日（8月1日）展開拘捕行動，探員分別在疑犯的工作地點附近及其居住地點，即紅磡區和葵涌區，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩名報稱喃嘸師傅的本地男子（50歲及55歲），他們現正被扣留調查。行動中，警方一共檢獲4部手提電話，並起回部分金飾。警方表示，拘捕行動仍在繼續，將全力調查案件。

西九龍總區重案組第4B隊高級督察吳彥柏交代案情。（梁偉權攝）

警方重申，「串謀詐騙」屬嚴重罪行，根據香港法例，一經定罪，最高可被判處14年監禁。警方呼籲市民要妥善保管個人資料，以免被不法之徒挪用，亦要定期檢查銀行戶口，一旦有懷疑，應立即致電警方防騙易熱線 18222求助。