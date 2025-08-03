海關機場連拘兩名曼谷抵港男旅客　行李共檢20公斤大麻花值$400萬

海關今日（3日）在機場偵破兩宗行李販毒案，共檢獲約20公斤懷疑大麻花，市值約400萬元。首案涉及一名35歲非本地男旅客，他今日從泰國曼谷飛抵本港，關員清關時，在其寄艙行李發現約10公斤懷疑大麻花。第二宗案件的48歲非本地男旅客，同樣今日從曼谷飛抵本港，寄艙行李亦檢獲約10公斤懷疑大麻花。



兩名涉案男子被捕，各已被控一項販運危險藥物罪名，案件明日（4日）在西九龍裁判法院提堂。



海關拘捕兩名從泰國曼谷飛抵香港的男旅客，共檢獲約20公斤懷疑大麻花，市值約400萬元。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。