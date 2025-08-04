G-DRAGON香港演唱會｜半月近30門票騙案　女粉絲被呃$18萬保證金

權志龍G-Dragon相隔8年再次舉行個人世界巡迴演唱會，《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》，將於今個星期五（8月8日）開始，一連3日在香港亞洲國際博覽館舉行香港站演唱會。



今日（4日）警方在「CyberDefender 守網者」發帖，指由7月中至今，警方接獲超過200宗與演唱會門票相關的騙案，當中與G-Dragon演唱會門票相關的案件接近30宗，涉案金額超過61萬港元。



由7月中至今，警方接獲超過200宗關於門票的騙案，當中與G-Dragon演唱會門票相關的案件接近30宗，涉案金額超過61萬港元。（CyberDefender 守網者／Facebook）

據了解，其中一宗案件中文，43歲女受害人誤信騙徒，欲透過Facebook以$8,800購買兩張GD演唱會門票（原價每張$2,399），轉賬後，對方多次要求繳付保證金以保留門票，結果轉賬共三次超過$18萬元轉至對方提供的2個轉數快戶口，其後對方失聯導致損失。案件現由將軍澳警區刑事調查隊第4隊跟進，暫時未有人被捕。

警方提醒指，臨近演唱會，社交平台會出現放售門票的「有伏」貼文，包括黃牛飛、假飛、無飛，Facebook、Instagram、Telegram、小紅書皆有可能。市民過數前，應了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。如有懷疑，可使用守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入平台網址、對方電話、帳戶號碼等查證。

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