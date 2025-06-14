網購演唱會門票騙案3月起持續上升　鄧炳強籲循官方渠道購票

保安局局長鄧炳強今日（6月14日）表示，現時本港整體罪案中有47%是騙案，當中又有70%屬網上騙案，而演唱會網上購票騙案亦呈上升趨勢。鄧炳強呼籲市民循官方渠道購票或光顧有有商譽的平台，並且盡量當面交收。



網上騙案15%與演唱會門票有關

鄧炳強在商台節目《政經星期六》中指出，去年有約1.1萬宗網上騙案，當中15%和演唱會門票有關，多數涉及上網購票，付款後收不到票，而網上購票騙案在今年3月後持續上升，警方已經加強執法。

鄧炳強呼籲市民循官方渠道購票，光顧其他網上平台時應留意平台商譽及盡量當面交收。

警方聯同入境處在紅磡體育館一帶展開聯合拘捕行動，打擊非法兜售演唱會門票行動，拘捕6名內地男女。（警方提供）

交通告票明日起電子化 鄧炳強教辯認「#」「.gov.hk」防詐騙

此外，明天（6月15日）起交通告票全面電子化，鄧炳強表示，為了避免騙徒藉機行騙，已經加緊宣傳，政府或警方發出告票相關短訊，號碼會以「#」字開頭，短訊不會附上任何付費超連結，資訊也一定以「.gov.hk」結尾。他提醒市民留意。

交通總部交通管理及違例檢控科警司聶凱鵾表示，警方暫時將采取雙軌並行方式，會同時發出實體告票及電子告票，幫助市民適應。（梁鵬威攝）