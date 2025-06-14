網購演唱會門票騙案3月起持續上升 鄧炳強籲循官方渠道購票
撰文：陶嘉心
出版：更新：
保安局局長鄧炳強今日（6月14日）表示，現時本港整體罪案中有47%是騙案，當中又有70%屬網上騙案，而演唱會網上購票騙案亦呈上升趨勢。鄧炳強呼籲市民循官方渠道購票或光顧有有商譽的平台，並且盡量當面交收。
網上騙案15%與演唱會門票有關
鄧炳強在商台節目《政經星期六》中指出，去年有約1.1萬宗網上騙案，當中15%和演唱會門票有關，多數涉及上網購票，付款後收不到票，而網上購票騙案在今年3月後持續上升，警方已經加強執法。
鄧炳強呼籲市民循官方渠道購票，光顧其他網上平台時應留意平台商譽及盡量當面交收。
交通告票明日起電子化 鄧炳強教辯認「#」「.gov.hk」防詐騙
此外，明天（6月15日）起交通告票全面電子化，鄧炳強表示，為了避免騙徒藉機行騙，已經加緊宣傳，政府或警方發出告票相關短訊，號碼會以「#」字開頭，短訊不會附上任何付費超連結，資訊也一定以「.gov.hk」結尾。他提醒市民留意。
國安公署與警國安處聯合行動 鄧炳強：按法例行動 未拘捕任何人國安法五周年｜鄧炳強：迄今326人涉違反國安罪行被捕 165人定罪警隊新5G通訊系統最快2027年運作 鄧炳強：直接採購時設國安審核演唱會門券騙案按周增四成 涉林俊傑演唱會最多 警方籲勿盲搶飛