黑雨再臨│荃灣雨勢特別大　多車水浸死火　荃錦往城隧全封

黑雨再度來襲：天文台在上午5時50分，再次發出黑色暴雨警告信號。繼數小時前的上一個黑色暴雨狂襲將軍澳，導致該區嚴重水浸，多車被淹沒後，清晨的黑雨以大埔、北區及荃灣為首。天文台指，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。



運輸署宣佈，因水浸，由荃錦交匯處通往象鼻山路（往城門隧道方向）的支路的全線須暫時封閉。另外，大埔南運路(來回⽅向)近⼤埔墟港鐵站的全線、吐露港公路(往上⽔⽅向)近梅樹坑的部份⾏⾞線亦暫時封閉，現時上址交通繁忙。

荃景圍天橋對落發生水浸，車輛未能通過。(網上圖片)

荃灣於清晨5時許先後發生多宗汽車水浸被困事件。荃錦公路據報有私家車被水浸死火，3人被困車內，要由消防救出；另外，青山公路汀九段近恆麗園對開，據報有一輛公共小巴水浸被困死火，車上司機及8名乘客被困。消防接報到場協助他們離開車廂；同一時間，消防發現附近亦有一輛的士同一遭遇，遂協助車上司機及兩名乘客安全離開。

黑雨再度來襲，全港多處暴雨成災。西貢大網仔路嚴重水浸。(網上圖片)

此外，荃錦公路「山腳」位置的松菊臺、大埔達運路等，分別有雨水湧入村屋，消防接報後趕至協助住客逃生。西項大網仔路、北區落馬洲等亦有多處馬路路面水浸或塌樹，暫時未有接獲傷亡報告。