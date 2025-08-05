黑雨．有片｜港島西多處水浸 山道成「激流」 多地現「奶茶河」
撰文：黃偉民 羅敏妍
出版：更新：
黑雨再度來襲，天文台在今日（5日）上午5時50分再次發出黑色暴雨警告信號，至少維持至今上午11時。天文台指，中西區及離島區有大暴雨，每小時雨量預料或已超過100毫米，可能出現嚴重水浸。社交平台流傳港島西區多處水浸的影片，其中大量雨水由山道順流而下，被網民形容為「激流」，並指連山道天橋亦水浸。
另外，士美菲路、薄扶林道亦有大量黃泥水及水浸；有網民亦拍攝到加多近街、域多利道及加惠民道一帶有水浸，並指已變成「奶茶河」。而瑪麗醫院範圍內部分道路出現嚴重水浸，急症室服務受到影響。
山道成「激流」
有市民拍攝到大量雨水由山道順流而下，被形容為「山道之激流旅程」，並指是「五千年一遇」。片段所見，黃泥水非常洶湧順流而下。
堅尼地城一帶成「奶茶河」
有市民拍攝到堅尼地城一帶水浸，加多近街、域多利道及加惠民道已變成「奶茶河」。（網民Eric Ch圖片）
士美菲路黃泥水湧下
市民拍攝到士美菲路有大量黃泥水湧下，並指山下應該會水浸。
香港大學對開薄扶林道水浸
有市民拍攝到香港大學對開的薄扶林道大水浸，並形容為「百年一遇」。網上圖片可見，薄扶林道部分行車線水浸，路經的車輛都要減速慢駛。
黑雨｜瑪麗部份道路嚴重水浸 急症服務受阻 救護車病人轉律敦治黑雨｜鰂魚涌站上周千人擠港鐵站 今再水浸 A出口暫時關閉黑雨｜荃灣葵涌多處水浸 水淹小巴的士 3人獲救灣仔堅尼地道樹下驚現無頭屍 大批警員封路雨中尋頭顱黑雨再臨│機場橫風橫雨 至少兩班國泰美西返港航班 須轉降台北