黑雨｜當局接18山泥傾瀉報告　新娘潭路全封　大潭道單線雙程行車

【8月5日20:19更新】路政署表示，大潭道往柴灣方向經過大潭篤水塘水壩後的彎位路段，在黑雨生效期間發生山泥傾瀉，一度要全線封閉。該路段的緊急清理工作已完成，南行線已於下午6時半重開，供單線雙程行車。



路政署派員搶修受山泥傾瀉影響的大潭道。（路政署fb）

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至於同受山泥傾瀉影響的新娘潭路，路政署與土力工程處商討，並以無人機在現場進行測量後，該署維修團隊正利用堆石填方緊急鞏固斜坡，以期儘快在安全情況下，臨時開闢北行行車線旁的行人路供輕型車輛通行，並實施單線雙程行車安排。視乎未來數日的天氣情況，路政署預計上述臨時交通安排最快可於周五（8日）實施。受影響路段全封期間，駕駛人士來往該路段以北的新娘潭路沿途各地點（包括烏蛟騰路及新娘潭燒烤場）可經鹿頸路；來往該路段以南的新娘潭路沿途各地點（包括涌尾燒烤場及涌背營地）則可經汀角路。

路政署派員搶修受山泥傾瀉影響的新娘潭路。（路政署fb）

另外，土力工程處指，截至今午5時半，共接獲18宗位於西貢、大埔、葵涌、大嶼山、南區、半山、灣仔、沙田、坪洲、長洲、南丫島、山頂及鯽魚涌等地區的山泥傾瀉報告。處方已完成視察當中8宗影響較為嚴重的事故，並繼續協助各維修部門進行所需的斜坡緊急工程。

【8月5日13:45】黑雨再度來襲，天文台在今日（5日）上午5時50分再次發出黑色暴雨警告信號，至少維持至下午5時。受暴雨影響，本港多處嚴重水浸及山泥傾瀉。土木工程拓展署在社交平台表示，截至下午2時30分，接獲共15宗位於西貢、大埔、葵涌、大嶼山、南區、半山、灣仔、沙田及坪洲等地區的山泥傾瀉報告。目前已完成視察當中6宗影響較為嚴重的事故，相關部門會盡快安排所需的斜坡緊急工程。

截至今日下午2時30分，土力工程處接獲共15宗山泥傾瀉報告。（FACEBOOK「土力場」圖片）

從署方fb圖片可見，其中在中半山地利根德閣，有樹木及大幅護土牆塌在馬路中心，亦有大量泥土及石頭從斜坡墮下。

中半山地利根德閣，有樹木及大幅護土牆塌在馬路中心，亦有大量泥土及石頭從斜坡墮下。(Geo Channel 土力場 Facebook)

半山寶珊道出現山泥傾瀉。(Geo Channel 土力場 Facebook)

灣仔加路連山道出現山泥傾瀉。(Geo Channel 土力場 Facebook)

另外，運輸署表示，因山泥傾瀉，新娘潭路(來回方向)近涌背的全線，及大潭道(來回方向)近大潭水塘的全線，須暫時封閉。

新娘潭路近涌背出現山泥傾瀉。(Geo Channel 土力場 Facebook)