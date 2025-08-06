荃灣如心酒店車禍｜菲駐港領事館致哀　協助死者家屬來港處理後事

荃灣昨日發生（5日）奪命車禍。一名35歲菲律賓籍男遊客拖篋步出楊屋道8號如心酒店門口，即被一輛懷疑失控的的士高速猛撞，導致雙腳嚴重受傷，送院搶救後不治。菲律賓駐香港總領事館回覆《香港01》查詢時指，確認有一名35歲菲律賓籍遊客昨日在荃灣因車禍身亡。總領事館向死者家屬致以最深切的哀悼，並為逝者祈禱，願其安息。



總領事館指，死者遺體現正安放在葵涌公眾殮房，涉案的士司機正被警方扣查。總領事館現正協助死者家屬，又預計家屬將抵港安排運送遺體的事宜。由於香港警方正在調查案件，總領事館會與香港警方緊密合作。

荃灣發生嚴重車禍。今日（5日）下午1時52分，楊屋道8號如心酒店地下入口，一輛的士懷疑自炒，據報一名男子嚴重受傷陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救後不治。（Bosco Chu網上圖片）

八旬司機涉危險駕駛導致他人死亡被捕

涉事的士司機姓黃，已年屆80歲。他報稱事發前，欲轉向的士站時，感到頭暈而失控。意外後，的士司機胸痛、頭部及手部受傷，送往仁濟醫院治理。他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。案件現交由新界南總區交通意外特別調查隊第一隊接手調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1346與調查人員聯絡。

車CAM影片顯示的士如「炮彈」般猛撞死者

網上流傳事發時的車CAM影片，可見男死者當時拖着行李篋步出酒店門口，疑正使用電話，並沿行人路離開，其間的士猶如「炮彈」般高速直衝，車頭猛力撞向死者。死者一度夾在柱身及的士車頭間，其後的士溜後，死者重創倒地，片尾可見他一度嘗試坐起。

消息指，死者為35歲菲律賓籍男子，他與數名朋友來港旅遊，今日退房準備離港，在酒店大堂地下上落客區被的士直撞重創。

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意外後救援人員在場拯救傷者