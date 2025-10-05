海心公園割頸｜兇徒為露宿者疑有精神問題　𠝹傷兩男多處棄刀落海

紅磡海心公園昨日（4日）發生割頸傷人血案，兩名分別25歲及37歲男子遇襲命危。據了解，疑兇仍未落網。警方今午（5日）交代案情時表示，疑犯為一名姓韓（30歲）男子，相信他為露宿者，常於深水埗、紅磡一帶公園流連，雖然醫院沒有其精神病紀錄，但接觸其朋友後，懷疑他有精神病徵狀。



案發前30分鐘，事主與疑兇同坐於涼亭，有人拿出疑似生果刀襲擊後，棄刀落海逃去。兩名事主分別有10處及3處𠝹傷，警方需待他們傷勢好轉才能查問。警方目前仍在搜索兇刀及追捕疑兇歸案。



疑犯蓄黑色短髮、身穿深藍色衫、黑色短褲及孭背囊；圖片中，其右手手持一部手提電話。

西九龍總區刑事總部（行動）警司賈錦琳及重案組第4B隊高級督察吳彥柏，今午約4時交代案情時指，兩名中國籍男受害人分別為37歲及20歲，為朋友關係；在逃中國籍姓韓（30歲）、持香港身份證男兇徒，與事主不相識。

疑犯相信為露宿者，常於深水埗、紅磡一帶公園流連。案發前一晚，疑兇亦在上址公園一帶流連，暫時看不到有其他同黨，亦相信他與事主不認識，初步看不到有結怨、爭執。兇徒初步沒有黑社會背景，醫院沒有其精神病紀錄，但接觸其朋友後，懷疑他有精神病徵狀，過往程中兩名事主是否有與其對話、會否有刺激到兇徒也是調查方向之一。

疑犯為本地男子，年約30歲、高約1.7米、中等身材、黑皮膚、黑短髮及留鬚，他身穿灰色短袖衫、黑色短褲、灰色波鞋及灰色背囊，沿海心公園往黃埔逃走，警方呼籲任何人曾經身處上址一帶，目擊事發經過或有任何資料提供，請立即致電999或54682582與西九總區重案組第4B隊聯絡。

警方西九龍總區刑事總部（行動）警司賈錦琳（左）及重案組第4B隊高級督察吳彥柏交代案情。（羅日昇攝）

綜合現場一帶閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下的系統，在案發前留意到，兩名事主與兇徒一同坐涼亭，該處有幾張石枱凳，除了事主及兇徒，亦有其他街坊。案發前30分鐘，兩名事主帶同飲品及小食，坐於其中一張枱凳聊天，旁邊亦有一名70歲街坊，再隔一張枱才是兇徒位置，他當時獨坐並玩手機，期間有望向受害人方向。

30分鐘後，昨中午約12時半，疑犯起身行去兩名受害人方向，身上拿出不大於手掌的疑似生果刀，向兩名事主襲擊。施襲後，他沿海邊逃走，棄掉利刀落海，向浙江街方向逃走。兩名事主同受傷倒地，驚動途人報警，由救護車送伊利沙伯醫院救治。37歲事主頸、肩3處𠝹傷、20歲男子頸胸背手10處𠝹傷，均情況危殆，警方暫時未能查問，待傷者好轉才可查問。

今早3號風球期間，警方在海中搜索，由於風高浪急，海底淤泥比較厚，之後會繼續搜索。人員繼續四處搜捕疑兇，希望短期內可緝拿歸案。

紅磡海心公園昨日（10月4日）發生割頸傷人案，兩名遇襲男子命危。《香港01》讀者錢太太與女兒目擊傷者躺臥地上，血流如注，手捉住上衣止血。她們心急如焚，女兒聽到救護車聲後，立即跑出公園，引領救護員進內救人。（讀者錢太太提供）

傷者與兇徒不認識 水鬼隊落海尋兇刀

而今日（5日）上午時份，三號風球生效期間，警方飛虎隊中「水鬼隊」到公園對開海面搜尋兇刀。消息指兩名傷者互相認識，昨日帶備食物在涼亭進食，期間被陌生男子用刀襲擊，目前情況仍然危殆，未能錄取口供。疑兇據悉是公園常客，經常在主涼亭一帶流連。

警方將案件列傷人跟進，西九龍總區重案組正追緝一名年約30至40歲，中等身材，身穿灰色上衣、黑色短褲、灰白色運動鞋的男子。

紅磡海心公園昨日發生割頸傷人案，兩名男子浴血命危。《香港01》讀者錢太太與女兒目擊傷者躺卧在地上，血流如注，手捉住上衣止血。她們心急如焚，女兒聽到救護車聲後，立即跑出公園，引領救護員進內救急扶危。（讀者錢太太提供）

讀者錢太太向《香港01》表示，昨日與女兒和同伴在公園現場，拍攝到傷者躺卧在地上，當時保安員已打999報警。由於傷者衣服染血，血流如注，「我們都很焦急在等救護車和警察過來，恐傷者命危。」

當女兒聽到救護車聲，馬上跑出公園，引領救護員到達公園內協助。她表示，每逢星期一、三、五都會到公園耍太極，認識了一班街坊。昨日周六她帶女兒去公園打乒乓球，太極同學通知她，發現有兩個人跌坐在空地上，於是立即通知管理員報警。後來得知二人在距離空地40呎、可以供人下棋的涼亭受傷，沿途都有血迹。

目睹血案錢太太感到驚慌，站在比較後的位置。其太極同學站在前方，聽到傷者着他：「你幫我撳住（傷口）啦。」但他感驚慌「嚇到手都震」，未敢上前協助。待救護車到場將傷者送院後，她們告之管理員把傷者遺留在涼亭的財物圍封，以免有人順手牽羊。錢太太希望兩名傷者早日康復，警方及早將兇徒繩之於法。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳（前）上午到海心公園調查。（黃學潤攝）

事發於昨日（4日）中午12時半，姓甄（25歲）及姓霍（37歲）男子在海心公園涼亭內遇襲浴血。甄男頸部及胸部受傷，霍男則頸部及肩膊受傷，均昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。

紅磡海心公園昨日發生割頸傷人案，兩名男子危殆留醫。今日（5日）上午時份，警方飛虎隊中「水鬼隊」到公園對開海面搜尋兇刀，西九龍總區重案組正追緝目標兇徒。（黃學潤攝）

兩名傷者傷勢嚴重，由救護員包紮後送院。（讀者提供）

救護員替一名傷者包紮，另一名傷者衣衫染血， 按着自己的頸部止血。（讀者提供）

警方反恐特勤隊在場協助。（翁鈺輝攝）

探員在場檢取證物，包括4罐啤酒。（梁偉權攝）

+ 3