海心公園割頸｜被捕短髮留鬚疑犯外貌曝光　流連深水埗紅磡露宿者

【最新消息：疑犯已於10月5日下午，在紅磡落網】



紅磡海心公園昨日（4日）發生恐怖割頸傷人血案，兩名分別25歲及37歲男子遇襲命危。據了解，疑兇仍未落網，《香港01》獲得涉案疑犯照片；而西九龍總區重案組今日交代疑犯身份，為中國籍本地男子，持香港身份證，31歲，姓韓，是在深水埗、紅磡一帶流連的露宿者。他身高約1.7米，黑皮膚，蓄黑色短髮、留鬚，案發時身穿灰色短袖上衣、黑短褲、灰波褲及孭黑灰色背囊，案發後沿海心公園往黃埔方向逃去。



警方表示，警方已鎖定疑犯，現正進行搜捕。警方呼籲市民，如果曾在昨日（10月4日）身處或經過紅磡海心公園，目擊事發經過，或有任何與此案相關的資料，請立即致電聯絡電話5468 2582，與西九龍東區重案組第 4D隊聯絡。

警方亦呼籲市民如發現疑犯行蹤，切勿主動接觸，請立即致電 999 或上述熱線，交由警方跟進。

疑犯蓄黑色短髮、留鬚及孭背囊。

紅磡海心公園昨日（10月4日）發生割頸傷人案，兩名遇襲男子命危。《香港01》讀者錢太太與女兒目擊傷者躺臥地上，血流如注，手捉住上衣止血。她們心急如焚，女兒聽到救護車聲後，立即跑出公園，引領救護員進內救人。（讀者錢太太提供）

傷者與兇徒不認識 水鬼隊落海尋兇刀

而日（5日）上午時份，三號風球生效期間，警方飛虎隊中「水鬼隊」到公園對開海面搜尋兇刀。消息指兩名傷者互相認識，昨日帶備食物在涼亭進食，期間被陌生男子用刀襲擊，目前情況仍然危殆，未能錄取口供。疑兇據悉是公園常客，經常在主涼亭一帶流連。

讀者錢太太向《香港01》表示，昨日與女兒和同伴在公園現場，拍攝到傷者躺卧在地上，當時保安員已打999報警。由於傷者衣服染血，血流如注，「我們都很焦急在等救護車和警察過來，恐傷者命危。」

當女兒聽到救護車聲，馬上跑出公園，引領救護員到達公園內協助。她表示，每逢星期一、三、五都會到公園耍太極，認識了一班街坊。昨日周六她帶女兒去公園打乒乓球，太極同學通知她，發現有兩個人跌坐在空地上，於是立即通知管理員報警。後來得知二人在距離空地40呎、可以供人下棋的涼亭受傷，沿途都有血迹。

目睹血案錢太太感到驚慌，站在比較後的位置。其太極同學站在前方，聽到傷者着他：「你幫我撳住（傷口）啦。」但他感驚慌「嚇到手都震」，未敢上前協助。待救護車到場將傷者送院後，她們告之管理員把傷者遺留在涼亭的財物圍封，以免有人順手牽羊。錢太太希望兩名傷者早日康復，警方及早將兇徒繩之於法。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳（前）上午到海心公園調查。（黃學潤攝）

事發於昨日（4日）中午12時半，姓甄（24歲）及姓霍（37歲）男子在海心公園涼亭內遇襲浴血。甄男頸部及胸部受傷，霍男則頸部及肩膊受傷，均昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。

紅磡海心公園昨日發生割頸傷人案，兩名男子危殆留醫。今日（5日）上午時份，警方飛虎隊中「水鬼隊」到公園對開海面搜尋兇刀，西九龍總區重案組正追緝目標兇徒。（黃學潤攝）

兩名傷者傷勢嚴重，由救護員包紮後送院。（讀者提供）

救護員替一名傷者包紮，另一名傷者衣衫染血， 按着自己的頸部止血。（讀者提供）

警方反恐特勤隊在場協助。（翁鈺輝攝）

探員在場檢取證物，包括4罐啤酒。（梁偉權攝）

