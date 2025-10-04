紅磡海心公園兩男子被人用刀襲擊　均頸部重創昏迷送院

紅磡旭日街海心公園發生嚴重傷人案，今日（4日）中午12時半，警方接報兩名男子遭人襲擊，受傷流血。救援人員到場在一個涼亭附近的地上發現兩名傷者，兩人均頸部淌血，另一人亦倒臥在旁，據稱他們被人用刀襲擊。



兩名傷者其後陷入昏迷，均由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，其中一名37歲姓霍男子情況危殆。警方正追緝一名男子，並調查犯案動機，案件列傷人跟進。



兩名傷者傷勢嚴重，由救護員包紮後送院。（讀者提供）

救護員替一名傷者包紮，另一名傷者衣衫染血， 按着自己的頸部止血。（讀者提供）

由讀者提供的片段可見，救護員正為一名傷者包紮，他疑似陷入昏迷，沒有反應；旁邊不遠處有另一名男子倒地，衣服染血，雙手按着自己的喉嚨止血。

警方在約20米外的涼亭發現有啤酒和袋，懷疑屬於傷者所有，正檢視調查；另外，防恐特勤隊亦到場協助。探員調查及蒐證後，至下午5時許解封現場，有工人清洗地面的血迹。

兩名傷者分別姓甄（25歲）及姓霍（37歲），據悉二人在涼亭內遇襲。甄男頸部及胸部受傷，霍男則頸部及肩膊受傷，均昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，其中霍男情況危殆。

警方正追緝男疑兇，相信他年約30至40歲，中等身材，身穿灰色上衣、黑色短褲、灰白色運動鞋，手染血沿海邊往庇利街方向逃去。

警方反恐特勤隊在場協助。（翁鈺輝攝）

探員在場檢取證物，包括4罐啤酒。（梁偉權攝）

