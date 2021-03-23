西貢牛戴GPS頸帶流淚　漁護堅稱不影響牛隻生活暫不拆除

撰文： 彭愷欣 馮國良 最後更新日期： 2021-03-23 16:48

西貢有牛隻頸部戴有連上黑盒的頸帶後，被拍攝到牠不斷搖頭嘗試擺脫頸帶，甚至落淚的畫面，引起社會關注。事隔一周，漁護署稱，經過持續觀察，並無發現追蹤器對牛隻健康及正常生活造成影響，現時會盡快完成數據收集，再為牛隻拆除頸帶。 今（23日）早，《香港01》前往西貢創興水上活動中心外探望牛牛，見牠頸上仍戴有連接黑色盒子的粗頸帶，耳仔位置標示其編號為「531」。涉事牛牛與其他逾10頭牛一同生活，牛群中唯獨牠戴有頸帶，十分顯眼，幸好未見其他牛牛排斥牠。

牛群中唯獨牠戴有頸帶，十分顯眼，幸好未見其他牛牛排斥牠。（馮國良攝）

涉事牛牛戴頸帶後落淚的片段得到社會關注，連日來多方要求署方回應事件。漁護署昨晚約10時半出新聞稿稱，為野牛戴上全球定位追蹤器（追蹤器）作試驗，而追蹤器頸帶對成年牛隻而言並不算重，不影響牛隻正常生活。署方會持續派員檢查該牛隻及其追蹤器頸帶，以確保牛隻健康不受影響，以及頸帶運作正常，並盡快完成數據收集，為相關牛隻拆除追蹤器頸帶。

漁護署稱，該計劃由漁護署及機電工程署共同合作進行，以「物聯網」技術偵測野外牛隻位置，協助進行「牛隻數量及分佈普查」，了解部分牛隻行走路線及逗留地點，據此制定相關措施，以減少涉及牛隻的交通意外，保障牛隻安全及福利。

漁護署引用專家說法證明頸帶不影響牛生活

漁護署又引用香港城市大學專家及獸醫意見，稱以追蹤器頸帶追蹤動物去向，能為研究動物提供有用數據，亦是外國研究動物行為的常見做法。專家亦認為頸帶佩戴鬆緊合適，牛隻有足夠空間進食及反芻，不會影響其正常生活。