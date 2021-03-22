牛隻戴頸帶流淚　漁護署：動物不會因感情流淚　記錄路徑研避車禍

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-22 19:26

早前有動物福利團體拍攝片段，西貢有牛隻被戴上連上黑盒的頸帶，牛隻不斷搖頭嘗試擺脫，甚至落淚。立法會研究動物權益相關事宜小組委員會今日（22日）召開會議，漁農自然護理署助理署長(檢驗及檢疫)薛漢宗在會上表示，頸帶為由署方及機電署共同試驗的「GPS頸帶」，以偵測牛隻位置，研究避免牛隻車禍的方法，測試約4至6星期，收集數據後便會取走。 薛表示，動物不會因為感情（心情）問題而流淚，而片中牛隻早前受傷，在動物管理中心試戴項圈一段時間，由獸醫觀察過認為頸圈不會影響牛隻飲食。

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會議上自由黨批發及零售界議員邵家輝問及牛隻戴頸圈情況。薛漢宗表示，片段中牛隻所戴儀器，是由署方及機電署共同試驗的「GPS頸帶」，用以紀錄牛隻位置及行走路徑，方便管理。他說，過往有不少絶育牛隻放回後找不到，亦有牛隻走出馬路後被車撞到受傷，希望透過研究牛隻位置，嘗試找出避免牛隻及車輛交通意外的方法，以及方便餵食及觀察，早在2012年已開始為牛隻戴頸圈。

獸醫觀察不會影響牛隻進食

薛漢宗又指，動物不會因為感情（心情）問題而流淚，而片中牛隻早前受傷，在動物管理中心試戴項圈一段時間，由獸醫觀察過認為頸圈不會影響牛隻進食。

薛漢宗表示，片中牛隻早前受傷，在動物管理中心試戴項圈一段時間，由獸醫觀察過認為頸圈不會影響牛隻進食。（資料圖片/歐嘉樂攝）

邵家輝追問，野生動物未必習慣配戴頸圈，能否採用體積更小的儀器。薛漢宗回應，對比牛隻體體重，儀器並不重。而對於有建議將儀器附在牛隻耳牌，薛指出，儀器放在耳牌上會過重，而且容易扣在樹枝上，引致受傷。

研為牛隻戴上儀器 行近燈柱閃燈避車禍

民建聯陳克勤提議，為牛隻配戴反光圈帶，避免牛隻車禍。薛漢宗表示會再研究，又提及署方正研究為牛隻戴上儀器，當流浪牛行近專用燈柱時便會閃燈，避免意外發生。