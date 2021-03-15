西貢牛戴GPS頸帶掙扎落淚　漁護署：試驗偵測野牛位置避交通意外

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-15 00:06

牛隻生境近年備受關注，有關注組織日前上載一段短片，發現在西貢創興水上活動中心生活的一隻黃牛被戴上連接黑色盒子的粗頸帶，牛隻不斷搖頭嘗試擺脫，甚至落淚。 漁護署回覆《香港01》查詢時指，全港目前只有該段片中的牛隻，試戴該由署方及機電署共同試驗的「GPS頸帶」，以「物聯網技術」偵測野外牛隻位置，嘗試找出避免牛隻及車輛交通意外的方法，監察牛隻的健康和保障牛隻的動物福利。署方稱上周六（13日）派員視察時發現該牛隻如常進食，没有其他怪異行為。

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西貢十四鄉村牛關注組上周五（12日）首次發現，一隻在西貢創興水上活動中心生活的黃牛被戴上GPS物體。在上載的短片中，牛隻不斷嘗試擺脫頸上掛有長方形黑色儀器的粗頸帶，曾用樹枝嘗試拆解但不果，表現不安。關注組指牛隻突被戴上外物後，連草亦吃不下，甚至因此而落淚。網民看見牛隻慘況，紛紛留言呼籲「一人一信」向漁護署投訴及跟進。

義工：牛見乾草只靠近吃了兩口就離開

關注組義工Fanny表示，牛隻被繫上的頸圈十分緊，連手指也無法伸入，顯得十分不適，看見乾草只靠近吃了兩口就離開，質疑政府為何要放如此大件外物到牛隻身上，嘆言「點解要整咁大嚿？點解要搞隻牛呢？」。她認為，漁護署若要追蹤牛隻行蹤，避免牠們遇上交通意外，應多派員到牛隻交通黑點巡查。

西貢十四鄉村牛關注組義工Fanny擔心日後更多牛隻被戴上這類GPS頸帶。（資料圖片 / 李澤彤攝）

漁護署指牛隻如常進食 無怪異行為

漁護署回覆指，該GPS頸帶涉及一項由漁護署及機電署共同合作的試驗計劃，以「物聯網技術」偵測野外牛隻位置，以期利用相關技術，協助署方進行「牛隻數量及分佈普查」；以及了解部份牛隻的行走路線及逗留地點，嘗試找出避免牛隻及車輛交通意外的方法，監察牛隻的健康和保障牛隻的動物福利。

發言人表示，現時全港只有一頭牛隻「531」戴有相關GPS頸帶，該牛隻在回到西貢郊野公園前，已於漁護署轄下行動中心試戴該頸帶一段時間，其間並無異樣。署方又指，上周六收到有關投訴後，派員到現場巡查，期間發現該牛隻如常進食，没有其他怪異行為。

漁護署及機電署稍後為計劃作初步檢討，未來數星期將會每周至少兩次，到西貢郊野公園檢查該牛隻及其GPS頸帶，以確保頸帶運作正常，及牛隻健康不受影響。