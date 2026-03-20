西九警打擊詐騙洗黑錢拘69人　涉61案$1.9億　多為傀儡戶口持有人

西九龍總區及其轄下分區，3月9日至20日，在區內展開代號「火痕」打擊詐騙及洗黑錢行動，於全港多區拘捕69人，包括兩名尼泊爾籍男女、3名印尼籍女子、1名泰國籍女子、5男3女內地人及39男16女本地人，年齡介乎19至79歲，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。據了解，涉案非華裔及外籍人士均持香港身份證，內地人則持雙程證。



調查顯示，被捕人大部分懷疑為傀儡戶口持有人，涉嫌與61宗詐騙案有關，包括網上購物、投資、電話及求職騙案等，涉款共約1.9億元。行動中，人員檢獲手提電話、銀行卡及手提電腦，在電子設備中發現超過150個銀行戶口。



西九龍總區警察總部。（Google Maps截圖）

警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第17條，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。

洗黑錢亦屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年；而根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢，警方會對檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪時向律政司徵詢意見，根據有組織及嚴重罪行條例第27條申請加重刑罰。市民如有任何懷疑，可致電警方24小時「防騙易」熱線18222尋求協助。