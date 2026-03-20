假招聘呃求職者開智方便認證支付工具　13人涉洗$1.13億黑錢被捕

一個本地洗黑錢集團於報章刊登清潔工招聘廣告，騙取求職者開設「智方便」戶口，用作於早前已登記的儲值支付工具戶口的身份認證，從而清洗黑錢及接收詐騙贓款。警方於3月18日及19日展開代號「迅馳」的拘捕行動，拘捕9男4女，年齡介乎38至75歲，涉嫌合共清洗約1.13億元犯罪得益，部分被捕人士有三合會背景。



新界北總區科技及財富罪案組2C隊主管高級督察馮達仁（左）、新界北總區刑事（行政及支援）署理警司王玉欣（中）、創新科技及工業局數字政策辦公室高級系統經理（數據應用）吳文婷（右）交代案情。（黃偉民攝）

犯罪集團刊登假清潔工招聘廣告 引導求職者開設「智方便」戶口

新界北總區科技及財富罪案組2C隊主管高級督察馮達仁指，警方留意到在 2025 年年末，以儲值支付工具戶口作為傀儡戶口收取犯罪得益的詐騙案有上升趨勢。警方經過分析大量詐騙案件的手法、傀儡戶口資金流和翻查大量閉路電視記錄，成功鎖定一個犯罪團夥的主腦及骨幹成員。

集團成員先以不同的電話號碼，登記基本儲值支付工具戶口﹛為了升級戶口功能，成員會在報章刊登招聘清潔工的廣告，當求職者看到廣告，再致電報章上的聯絡電話，集團成員會要求陪同求職者到「智方便」的自助登記站開設戶口，聲稱是用作工作的登記和日後出糧之用。

集團成員會要求陪同求職者到「智方便」的自助登記站開設戶口，聲稱是用作工作的登記和日後出糧之用。（黃偉民攝）

成員以求職者數碼身份通過身份驗證

在登記過程中，集團成員會用預備好的手機，登入和連結求職者的「智方便」戶口，從而操控他們的戶口。其後集團成員再以求職者的數碼身份，通過儲值支付工具戶口的身份驗證。當受害人受騙後，集團成員就會指示他們轉帳到指定的儲值支付工具戶口或銀行戶口，集團成員就會以藉此接收及清洗黑錢。

警方指，集團成員會用不同的理由遊說受害人，包括欺騙他們需要登記認證工作、訛稱此為「身體檢查」，要求受害人按指紋和拍照等理由，誘騙他們相信只是普通流程，從而利用他們的身份特徵。警方指該集團由去年6月至今年1月期間，總共清洗1.13億元。

集團成員會報章刊登招聘清潔工的廣告，當求職者看到報紙上的清潔工招聘廣告時，致電報章上的聯絡電話，集團成員會要求陪同求職者到「智方便」的自助登記站開設戶口，聲稱是用作工作的登記和日後出糧之用。

警瓦本地洗黑錢犯罪集團 共拘25人

新界北總區刑事（行政及支援）署理警司王玉欣表示，透過分析詐騙罪案和情報蒐集，警方成功鎖定一個本地洗黑錢集團。在3月18至19日的拘捕行動中，警方拘捕13名本地男女，被捕人士報稱無業、清潔工人、地盤工人、侍應等，部分人士有三合會的背景。13名被捕人士現正保釋候查。警方在這次行動中成功阻截了約200萬元犯罪得益。

連同較早前警方在去年10月至今年1月拘捕12名人士，一共拘捕25名牽涉在該洗黑錢集團人士，一共偵破105宗詐騙案件。王指，集團涉及不同詐騙手法，主要為網上求職騙案，涉及金額約800萬元。警方相信是次行動已經成功瓦解一個本地的犯罪集團。

警方檢獲電腦及手提電話等證物。（黃偉民攝）

警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，市民切勿開設戶口與他人使用，或藉與他人作任何非法用途，例如是洗黑錢的活動。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該項財產，即干犯洗黑錢的罪。一旦被判罪名成立，最高是可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。

警方亦藉此機會提醒市民「不租、不借、不賣」。切勿借出、租出或出售戶口，包括銀行戶口、證券戶口或儲蓄支付工具戶口。當戶口一旦被發現牽涉非法用途，戶口的持有人有可能已干犯洗黑錢罪。

警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，市民切勿開設戶口與他人使用，或藉與他人作任何非法用途。（黃偉民攝）

市民切勿將「智方便」的帳戶借予或轉讓給任何人

創新科技及工業局數字政策辦公室高級系統經理（數據應用）吳文婷提醒市民，「智方便」是一個非常重要的單一數字身份，切勿將「智方便」的帳戶借予或轉讓給任何人，或在他人的手機上安裝「智方便」。

「智方便」使市民可以透過這個數字身份，安全登入手機應用程式，使用超過1400項政府及公營機構的網上服務。除了政府服務外，亦包括開立銀行、儲蓄支付工具帳戶等用途。今次事件涉及市民將個人「智方便」帳戶提供與他人登記儲值支付工具的帳戶所致。

吳指，「智方便」的保安設計嚴謹，包括每個帳戶只可以綁定一台手提電話，並需要綁定流程的時候，由「智方便」的使用者本人進行容貌辨識，以及提供他的實體身份證做登記，以核實是由本人操作的。她提醒市民需要提高警覺，妥善地儲存「智方便」帳戶，並且將「智方便」繫結在自己個人的手機。

另外，吳又提醒切勿將「智方便」的帳戶借與或者轉讓給他人，亦都不要隨便將自己的個人資料，包括是身份證和生物特徵借給他人，以免被不法份子利用。

如果使用者借出或者轉讓他們的帳戶，是猶如將自己的銀行戶口提供給他人去處理，此舉可能會被不法份子利用來開設傀儡的戶口，從事詐騙、非法資金轉等違法行為。一旦帳戶被發現用於非法用途，使用者亦都可能會被牽連調查，甚至需要承擔法律責任，後果非常嚴重。

市民如果覺得懷疑受騙，又或者被利用登記「智方便」，應該立即報警處理。同時亦要致電「智方便」的熱線182123申請暫停戶口。

創新科技及工業局數字政策辦公室高級系統經理（數據應用）吳文婷提醒市民切勿將「智方便」的帳戶借予或轉讓給任何人，或在他人的手機上安裝「智方便」。（黃偉民攝）

警方呼籲，市民求職時要時刻保持警覺，在任何情況之下都應該保管自己的個人資料和「智方便」的數字身份。「智方便」的帳戶猶如個人資料和身份證一樣重要，市民不要隨便將登入的資料透露他人，更加不要將戶口借給他人使用及操控。如有懷疑請立刻與警方聯絡。