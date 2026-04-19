翠屏北邨通過暫緩所有大維修及外牆修葺等工程　終止鴻毅顧問工作

大埔宏福苑大維修工程顧問「鴻毅建築師有限公司」，負責人在火災後涉圍標被廉署拘捕。去年底，廉署再搗破由黑幫操控的樓宇維修貪污集團，拘捕21人，牽涉的屋苑包括曾聘「鴻毅」做顧問的觀塘翠屏北邨。



翠屏北邨業主立案法團今（19日）召開業主周年大會，歷時共約3小時，逾530人出席，最終通過終止「鴻毅」顧問工作及追討其導致損失；並以近七成贊成票決定暫緩外牆修葺及有關消防工程、逾九成半贊成票通過暫緩屋苑大維修工程。議程亦包括補選管委會委員及主席。



翠屏北邨業主立案法團今（19日）召開業主周年大會，逾530人出席。（翠屏北邨街坊提供）

根據今日大會上居民提供的文件顯示，去年7月4日，翠屏北邨接獲房屋局之獨立審查組發出之外牆修葺命令，該邨翠楠樓低座及高座需於同年11月30日完成有關工程。惟所涉及的外牆工程範圍廣，需進行勘察，以及聘任顧問與承辦商招標等程序需時，管理處於去年10月7日向房屋局提出延長完成期限，但就不獲批准。

招聘「亞太」作顧問公司後，該公司先後於去年12月24日、今年1月7日再次申請延長期限，並獲回覆指「處理中」。翠楠樓低座及高座亦於去年5月收到房屋局指令，需於今年5月30日前完成消防安全建造規定。

直至今年3月17日，法團接獲顧問公司「亞太」請辭，終止有關翠楠樓外牆危險石屎命令工程簽訂的顧問服務合約。終止合約前，「亞太建築顧問有限公司」已完成屋邨外牆檢驗相關工作，但本次合約終止，導致相關維修工程的顧問監管工作中斷。管理處再就此通知房屋局，望獲准延長申請，惟目前仍未收到通知。今日業主大會討論是否暫緩外牆修葺及有關消防工程，經投票後最終均以近七成贊成票決定暫緩。

「鴻毅」就於去年12月宣布暫停所有有關翠屏北邨之工作及業務，但並沒有提供任何合約上或合法的理由作全面工程暫停的解釋，導致該邨所有進行中的測量工作已被迫中止，無法按原定計劃完成，工程亦將需要重新招標或聘請其他顧問以完成工作。大會討論後以逾九成半贊成票通過暫緩屋苑大維修工程。

大會歷時共約3小時，直至大會正式開始時，逾530人出席，佔業主12.73%，高於10%開會門檻。第九屆管理委員會秘書郭惠卿、法團法律顧問兼鍾沛林律師行律師陳志康、置佳物業服務有限公司董事兼副總經理鄭駿言等人出席會議。

廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污，消息指其中一個涉及屋苑是合和大廈。（資料圖片/梁偉權攝）

翠屏北邨與大埔宏福苑一樣，曾聘「鴻毅建築師有限公司」擔當大維修的工程顧問。管業處去年12月2日已張貼通告，提及鴻毅涉及火災及董事被捕，無法繼續履行現有合約的顧問職務，即時暫停及終止一切業務，管業處不排除追究。12月31日亦張貼公告，指法團主席及管委出缺。

廉政公署於今年1月2日公佈，去年底搗破一個懷疑由黑幫操控的樓宇維修貪污集團，拘捕21人，包括業主立案法團成員，據悉牽涉觀塘翠屏北邨和合和大廈。

《香港01》早前追訪發現，翠屏北邨過去數年陷入維修爭議，在法團推行大維修期間，常有可疑「中間人」邀約持有授權票的人士會面，以金錢利誘；亦有委員曾遭淋紅油、收到追債信，甚至遇上縱火案件，疑有人企圖左右數以億計的工程合約「花落誰家」。