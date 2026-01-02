大維修涉貪｜翠屏北邨曾聘鴻毅　法團主席管委從缺　居民慶幸穿煲

廉政公署今日（1月2日）公佈上星期的執法行動，打擊由黑幫操控的樓宇維修貪污團夥，拘捕21人，包括骨幹成員、中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分有黑社會背景。據悉，涉案兩個屋苑為翠屏北邨及合和大廈。



翠屏北邨與大埔宏福苑一樣，由「鴻毅建築師有限公司」擔當大維修的工程顧問。《香港01》今日到邨內了解，發現管業處於12月2日張貼通告，提及鴻毅涉及火災及董事被捕，無法繼續履行現有合約的顧問職務，即時暫停及終止一切業務，管業處不排除追究。此外，大廈前日（12月31日）亦張貼公告，指法團主席及管委出缺，經向律師及民政署咨詢，將於1月25日補選。有居民認為「穿煲有好處」。



廉署拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污，消息指其中一個涉及屋苑是翠屏北邨。（梁偉權攝）

《香港01》記者今日到訪翠屏北邨，可見管業處早於12月2日，即大埔宏福苑火災後約一星期，在大廈大堂貼出告示，表示該邨與宏福苑同樣聘用「鴻毅建築師有限公司」。文中稱，鴻毅因火災事件及董事被捕，管業處獲通知無法繼續履行現有所有合約相關職務，「並即時暫停及終止一切業務。」

而有關顧問合約服務由於嚴重延誤，管業處指，法團未曾繳款，但不排除向鴻毅追究一切損失及責任。

管業處亦於12月31日貼出告示，指法團主席及管理委員出缺，經向律師及民政署咨詢，需進行補選空缺，將於今月25日周年業主大會補選。

翠屏（北）邨物業服務辦事處當時曾表示，「鴻毅」無法繼續履行現有合約的顧問職務，決定即時暫停及終止業務。（梁偉權攝）

翠屏北邨近期夾錢換升降機 居民不清楚有大維修

有居民得知屋邨工程牽涉貪污醜聞後，未有太擔心。許先生指「依家都爆咗出嚟」，最壞結果「 再投標啦」。他指，屋邨最近每幢大廈需更換升降機，每戶夾錢數千元，但未有聽聞是進行「大維修」。

許先生續稱，過往他沒有出席業主法團大會，僅轉交授權書代替出席。他認為，政府推出的「招標妥」 並無幫助，僅提供顧問資料，最後選擇都是交由業主。他慨嘆，若像合和大廈一樣出現天價工程，「點搞啊？你估啲錢易賺啊？就算我以前有剩，都唔係咁益班友呀」。

翠屏北邨出現法團主席出缺，需補選。（梁偉權攝）

居民：穿煲有個好處 業主或能提高警覺

另一居民陳先生則指，過往有出席在大廈對出空地進行的業主大會，每次都因瑣事「嗌交」收場。他坦言，對大維修一事不知悉，開會「都係跟住大隊，人哋點我哋就點。」

居住在翠屏北邨數十年的業主馬先生，亦未曾聽過大維修工程，相信仍在籌備階段。貪污醜聞爆出，他認為「穿煲有個好處」，多人知道後，業主會提高警覺，或在將來反對或抗議工程議案時，貪心的人「唔會咁易得逞」。他又指，香港近年經濟差，「普通市民點夾十萬八萬？」

根據資料，翠屏北邨1982年起入伙，北邨共有12幢大廈，並於2002年1月納入為「租者置其屋」計劃第五期的屋邨之一。