大維修涉貪｜3工程公司飯局商談起糾紛　有人遭毆打報警揭涉圍標

廉政公署前日（2日）公布在上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，先後拘捕21名人士，據了解涉及翠屏北邨及合和大廈維修工程貪污。消息指，早在去年3月，有人已曾因圍標「傾唔掂數」引發襲擊案，驚動警方。當時3間工程公司就加多利山山景大樓維修工程投標一事，相約到荃灣悅來坊「講數」，期間意見不合發生毆鬥。警方就襲擊案拘捕兩名人士，案件之後轉介相關部門跟進。



據了解，受害人為1間工程公司負責人。去年3月21日，他被另外2間工程公司負責人，相約到荃灣悅來坊商場一餐廳，就加多利山嘉道理道46A號山景大樓維修工程投標情況「講數」，對方2公司另帶同1名朋友同行相伴。其間，雙方因意見不合，受害人遭該名朋友毆打。他逃離現場後報警。警方經調查後，發現商談內容涉及工程圍標。

警方將案件列作襲擊致造成身體傷害，拘捕2名工程公司負責人，追緝在逃施襲男子，及後受害人曾到警署表示不欲追究。案件轉交有組織罪案及三合會調查科調查，據知其後再通報相關執法部門跟進。

廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污，消息指其中一個涉及屋苑是合和大廈。（梁偉權攝）

承辦商疑賄賂工程顧問及法團成員 獲3,300萬元工程合約

廉署指，行動涉及觀塘區兩個屋苑大維修工程，其中一項工程，涉案工程承辦商涉嫌透過中間人行賄工程顧問及屋苑法團部份成員，以取得總值約3,300萬元的工程合約。

另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑藉貪污手段收集業主的「委任代表文書」(俗稱授權票)，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。

廉署稱採取執法行動後，已主動聯絡兩個屋苑的相關持分者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。

合和大廈去年3月開始大維修 原訂11月完工

據了解，其中一幢涉案的大廈是協和街合和大廈。市建局資料顯示大廈建築年份為1967年，共426戶，最近大廈整體維修工程完成於2007年08月。根據大廈公告板張貼的告示，今次大維修工程承建商為達興建築有限公司，工程去年3月26日開展，預計歷時230天，原訂去年11月10日完成。工程內容包搭拆棚架、外牆翻新、消防改善工程，以及排水渠、地渠、防水、公眾食水喉、大堂及公共設備等相關工程。

據悉翠屏北邨涉案 與宏福苑聘用同一顧問公司

據了解，另一涉案屋苑為翠屏北邨。物管公司貼出告示，指業主立案法團主席及委員出缺，將於今月25日周年業主大會補選。該邨與宏福苑同樣聘用鴻毅建築師有限公司，於大埔火災後約一星期，物管公司曾貼出告示，指收到鴻毅通知無法繼續履行現有所有合約相關職務，決定立即終止一切業務。