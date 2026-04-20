銅鑼灣2男打架｜其中1被捕人為休班警　女友人亦受傷　重案組跟進

銅鑼灣昨午（19日）有兩名男司機因駕駛問題大打出手，其中一人更潑水及持電筒狂扑對方，混亂間分別甩拖鞋、甩眼鏡，最終兩敗俱傷被捕。警方今日（20日）表示，其中一名被捕男子為休班警，案件交由灣仔警區重案組跟進。



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涉案休班警29歲，涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕；另一名被捕男子姓陳（25歲），涉嫌「普通襲擊」及「在公眾地方打鬥」被捕，兩人均已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到，案件交由灣仔警區重案組跟進。

警方指，陳男曾向休班警的同行姓甘（29歲）女友人潑水，並以25厘米長電筒向休班警施襲，兩男互相襲擊，最終休班警頭、身及手傷、甘女腳傷；陳男則手、腳傷，全部送往律敦治醫治理。據了解，兩男並不認識，因駕駛問題爭執。

警方強調，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

兩男大打出手倒地，白衣男騎住灰衫男。（Threads / wkmik 影片截圖）

現場為銅鑼灣廣場二期對開行人路。消息稱，事發前，休班警駕駛私家車，沿駱克道東行；途經堅拿道天橋下方時，陳男恰巧駕駛粵港牌七人車，從堅拿道天橋左轉入駱克道，休班警見狀響咹。

兩車其後駛至於駱克道與波斯富街交界、銅鑼灣廣場對開候燈，狹路相逢下，兩人先後落車爭執，期間陳男向休班警的女友人潑水，他立即護花出手，陳男怒極在車內取出一把25厘米長的黑色手電筒施襲。

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網上影片可見，兩男大打出手，粗口橫飛，涉案姓陳的白衫男手持黑色棍狀物，一度騎住身穿灰衣的休班警，兩人扭作一團倒地。與休班警同行的長髮露肩女伴見狀，跨越欄杆鐵鏈「救駕」，慌忙扯住陳男制止，惜亦被推倒。

適時，休班警撐地欲掙脫，陳男以兩腳將其夾住，用棍狀物猛扑對方頭部3次。女友人立即從後箍住陳男頸部，惟力量懸殊，混亂間3人一同倒地分開。

餘勢未止，陳男再從後手腳並用箝制休班警，兩名分別頭戴鴨舌帽及身穿黑色西裝的男途人見義勇為，前者扯開陳男不果，後者跑至施援，終一同奪走並拋開棍狀物。局勢扭轉後，休班警與女友人一度出手反擊，陳男大叫4次「仲嚟！」其拖鞋在混亂中飛脫。

灰衣男左後腦披血，與女伴站於欄杆旁。（Threads@wkmik影片截圖）

另一事後片段可見，休班警與同行女友人站於欄杆旁，其左後腦披血；陳男則坐於地上，左腳有傷。當時有一名戴眼鏡、孭背囊、身穿黑衣的男子半跪在陳男身旁，又指向路壆呼問：「邊個電話？呢個電話邊個㗎？」休班警的女友人隨即蹲下拾回；黑衣男則繼續與陳男交談，並不時指向旁邊。此外，有女途人遞回一幅眼鏡予休班警。

約20秒後，休班警偕女友人走向行人路內側的遮蔭處，彼時黑衣男緩緩站起，指喚陳男：「過嗰邊！著返對鞋，過側邊！」此時，可見陳男胸口處染血，他自行站起並到欄邊穿回甩脫的拖鞋，黑衣男再喝令：「抬高手唔好郁呀下！企嗰邊！」影片就此結束。

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