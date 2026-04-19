有片｜銅鑼灣2男司機互毆倒地披血　甩眼鏡甩拖鞋　1人電筒狂扑

銅鑼灣發生打架案。今日（19日）中午12時許，兩名私家車男司機疑因駕駛態度問題，在駱克道銅鑼灣二期對開大打出手，其中一人更潑水及持電筒狂扑對方，混亂間分別甩拖鞋甩眼鏡，驚動途人報案，最終兩敗俱傷被捕，事後警方封鎖現場調查涉事私家車及粵港牌七人車。



網上片段可見，兩男扭打至變滾地葫蘆，長髮露肩女伴制止亦告倒地，其後途人協助制止。其中一名涉案男子左後腦披血，另一人則一度坐於地上；片中亦有一名黑衣男向他們喝令：「抬高手唔好郁呀下！企嗰邊！」



兩男大打出手倒地，白衣男騎住灰衫男。（Threads / wkmik 影片截圖）

消息稱，兩名被捕男子分別姓吳及姓陳。事發前，吳男駕駛私家車，沿駱克道東行；途經堅拿道天橋下方時，陳男恰巧駕駛粵港牌七人車，從堅拿道天橋左轉入駱克道，吳男見狀響咹。

兩車其後駛至於駱克道與波斯富街交界、銅鑼灣廣場對開候燈，狹路相逢下，兩人先後落車爭執，期間陳男向吳男的女友潑水，吳男立即護花出手，陳男怒極在車內取出一把25厘米長的黑色手電筒施襲，吳男女友大驚報警。

事件中，吳男左後腦、手肘及雙腳受傷，涉「普通襲擊」被捕；陳男則雙腳分別擦傷及腫痛，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕，兩人均被送往律敦治醫院治理。

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網上影片可見，現場為在銅鑼灣廣場二期對開行人路。涉案兩男大打出手，粗口橫飛，白衫男手持黑色棍狀物，一度騎住灰衣男，兩人扭作一團倒地。與灰衣男同行的長髮露肩女伴見狀，跨越欄杆鐵鏈「救駕」，慌忙扯住白衣男制止，惜亦被推倒。

適時，灰衣男撐地欲掙脫，白衣男順勢站起，以兩腳夾住灰衣男，用棍狀物猛扑對方頭部3次。女伴立即從後箍住白衣男頸部，惟力量懸殊，白衣男不為所動。與此同時，灰衣男終奮力站起，半騎在其身上的白衣男隨即被抬高，3人一同倒地分開。

餘勢未止，白衣男再從後手腳並用箝制灰衣男，兩名分別頭戴鴨舌帽及身穿黑色西裝的男途人見義勇為，前者扯開白衣男不果，後者跑至施援，終一同奪走並拋開棍狀物。局勢扭轉後，灰衣男與女伴一度出手反擊，白衣男大叫4次「仲嚟！」其拖鞋在混亂中飛脫。

灰衣男左後腦披血，與女伴站於欄杆旁。（Threads@wkmik影片截圖）

另一事後片段可見，灰衣男與同行女伴站於欄杆旁，其左後腦披血；白衣男則坐於地上，左腳有傷。當時有一名戴眼鏡、孭背囊、身穿黑衣的男子半跪在白衣男身旁，又指向路壆呼問：「邊個電話？呢個電話邊個㗎？」灰衣男的女伴隨即蹲下拾回；黑衣男則繼續與白衣男交談，並不時指向旁邊。此外，有女途人遞回一幅眼鏡予灰衣男。

約20秒後，灰衣男偕女伴走向行人路內側的遮蔭處，彼時黑衣男緩緩站起，指喚白衣男：「過嗰邊！著返對鞋，過側邊！」此時，可見白衣男胸口處染血，他自行站起並到欄邊穿回甩脫的拖鞋，黑衣男再喝令：「抬高手唔好郁呀下！企嗰邊！」影片就此結束。

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