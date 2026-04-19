田灣邨斬人內情｜表兄弟傾偈太嘈　黑漢持刀撻朵：香港仔我睇嘅

昨（18日）晨5時許，警方接獲一名巴基斯坦裔男子報案，指在香港仔田灣邨田康樓對開位置被人以手及刀襲擊。警方及救護車接報到場，發現該名巴裔男子（21歲）手受傷，他清醒被送往瑪麗醫院治理。消息指，事主與兩名表弟飲酒後因聊天聲太吵，被兩名男子威嚇，其中一男持刀「撻朵」自稱是黑社會成員，揚言：「香港仔我睇嘅！」最終持刀男想離開現場時，事主企圖阻止而被對方斬傷。



傷者被送往瑪麗醫院治理。（資料圖片）

消息指，昨日（18日）清晨5時許，21歲事主與兩名18歲及19歲的表弟飲酒後返回田灣邨住所。但18歲表弟在地下大堂感到不適，而事主與19歲表弟則在高層梯間聊天等候。

期間一名王姓男子抱怨二人聊天聲太吵，雙方隨即起爭執。王男不忿，立刻致電另一名男子到場。該名男子手持一把約40厘米長的利刀趕至現場，威脅事主及其19歲表弟，兩人見狀大驚，慌忙逃往一樓大堂報警求助。

與此同時，原本在地下大堂不適的18歲表弟行至梯間尋找兩名表哥不果，卻撞正王男及持刀男。此時持刀男「撻朵」自稱是黑社會成員，揚言：「香港仔我睇嘅！」又強迫18歲表弟致電兩名表哥返回現場，表弟唯有就範，但兩表哥拒絕折返。

其後王男與持刀男帶18歲表弟到一樓大堂，與另外兩名表哥狹路相逢。兩男得知事主原來已報警求助，隨即逃離現場。事主見狀上前拉住持刀男的衣服，企圖阻止其逃走。而持刀男發難，揮舞利刀向他連劈兩刀，事主用左手格擋，導致手指被斬傷流血。兩名兇徒傷人後隨即逃去無蹤。

經初步調查，案件列「傷人」及「自稱為三合會社團成員」，交由西區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。（資料圖片）

受傷的21歲事主其後由救護車送往瑪麗醫院治理。警方將案件列作「自稱三合會成員」及「傷人」處理，交由西區警區反三合會行動組接手跟進，目前正追緝兩名在逃的兇徒歸案。