海關截赴澳洲走私遠洋船　揭「洗衣籃」為無人機私煙等值$2000萬

海關上周一（13日）根據情報分析及風險評估，鎖定一個原定經遠洋船出口往澳洲、報稱載有「洗衣籃」的貨櫃進行查驗。行動中，人員檢獲大批未列艙單貨物，包括無人機、各種家電電器、寵物用品及玩具，以及藏於貨櫃深處的81萬支未完稅香煙，估計市值超過2,000萬元。



行動中，人員檢獲大批未列艙單貨物，包括無人機、各種家電電器、寵物用品及玩具，以及藏於貨櫃深處的81萬支未完稅香煙，估計市值超過2,000萬元。（香港海關fb截圖）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘表示，海關當日發現涉事貨櫃，X光影像異常，貨櫃影像顯示貨物密度深淺不一，且貨櫃深處出現不尋常的陰影，與報稱載有單一貨物的「洗衣籃」是有所出入。此外，利用遠洋船將低價值的洗衣籃運往澳洲，極不符合成本效益，再加上附運公司申報的總重量超過8噸，顯然並非單純載有洗衣籃。

黃穎炘續指，人員基於上述種種懷疑，遂對貨櫃作出進一步檢查，最終於櫃內發現大量未列艙單貨物，包括無人機、各種家電電器、寵物用品及玩具等；同時，亦在貨櫃深處檢獲81萬支未完稅香煙。

海關當日發現涉事貨櫃，X光影像異常，貨櫃影像顯示貨物密度深淺不一，且貨櫃深處出現不尋常的陰影，與報稱載有單一貨物的「洗衣籃」是有所出入。（香港海關fb截圖）

經調查顯示，涉案貨運公司為一間內地公司。海關估計走私分子企圖採取迂迴路線以逃避偵查，先將貨物運抵香港，重新包裝後再走私往澳洲，惟最終被香港海關成功截獲。黃穎炘又稱，澳洲政府會對入口貨物徵收商品及服務稅，而澳洲是全球煙草稅最高的國家之一。海關不排除走私分子為賺取巨額利潤，鋌而走險該批貨物，以逃避相關稅款。

海關估計，若該批貨物成功走私到當地，可逃避的稅款將超過800萬元。案件仍在調查中，並將繼續針對貨物來源、最終目的地及涉案人員身份展開偵查，不排除隨後會有涉案人士被捕。

海關重申，走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》，任何人管有、處理、售賣或購買私煙均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。