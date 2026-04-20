宏福苑上樓遍地灰燼 有居民滿鼻子灰 帶泥耙掘逝去愛犬骸骨未果
撰文：陶嘉心
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大埔宏福苑宏新閣居民今（20日）起可以分批上樓執拾物品，約早上11時，陸續有居民收拾完畢離開。居民黃先生向傳媒表示，愛犬不幸在事件中離世，但警方指單位內找不到有狗狗的骸骨或DNA，他帶同工具嘗試挖掘，但最終失敗，落樓時臉上帶灰。
家住七樓的黃先生帶手拉車、藍色大膠袋今早返回宏福苑。他向傳媒表示，自己養了貴婦狗「多多」10年，但警方在單位內找不到其骸骨或DNA，由於收到相片時已知單位燒毀非常嚴重，故帶了泥耙，希望在狗狗平時愛躺著的地方嘗試挖掘。
不過，黃先生最終未能成功尋獲愛犬遺骸，他在11點左右離開，落樓時鼻子帶灰，面色沉重。他指，單位多數物品都燒到變灰，「掘野果陣會有灰走出嚟」，上樓時已嗅到刺鼻的煙味，感到心情複雜。
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