地勤人員被指躺飛機引擎休息：好爽爽咁　機管局澄清正進行維修

網上昨日（20日）下午有人上載兩段短片到社交媒體，可見有數名機場地勤人員，在一架國泰航空客機的引擎前，其中兩人站在引擎外、另一人躺在引擎前沿整流罩上、引擎扇葉前方。發帖寫的文中寫道「好爽爽咁，辛勞嘅工作要小休下」。有不少網民見狀，覺得該名地勤人員正在休息：「嘩！唔重視安全一定炒。」



機場管理局回應傳媒時表示，確認維修人員當時正進行飛機引擎維修工作。有業內人士在機場同業的社交媒體開帖回應事件，指「當時佢只係咁啱用嗰個角度嚟檢查飛機引擎，並唔係喺度瞓覺休息，講真要大熱天時係一個充滿油污嘅地方做嘢已經唔好受，希望各位都尊重每一個令到飛機安全升降嘅維修人員，謝謝！」



一名地勤人員正在維修飛機引擎，卻被指在引擎內休息。(網上片段截圖)

就片段所見，相信拍攝現場為香港國際機場，而涉及的飛機為國泰航空一架空中巴士A330-300型客機。當時有最少3名穿上反光衣的地勤人員，其中兩人站在客機右邊引擎外、另一人在躺在引擎前沿整流罩（inlet cowl）上、引擎渦輪扇葉前方。而引擎對出地面上則擺放了一個紙皮盒。

有不少網民見到此帖文，認為該地勤人員正在休息，回覆了不少「係唔係可以炒得？」「如果飛機引擎開動，佢已經死咗」等等回應；但亦有不少明事理網民、或機機業內人士回覆「take break都唔會對著你（發帖文者）啦」、「其實出po之前用下個腦係咪會死㗎？無知仲要懶funny，做嘢嗰位師兄真係多得你唔少，大熱天時要唞都唔會喺呢啲位啦」、「外行人管內人，紅tag都未抆，好明顯檢查緊啦」。

一名地勤人員正在維修飛機引擎，卻被指在引擎內休息。(網上片段截圖)

一名地勤人員正在維修飛機引擎，卻被指在引擎內休息。(網上片段截圖)

一名地勤人員正在維修飛機引擎，卻被指在引擎內休息。(網上片段截圖)