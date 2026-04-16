國產大飛機開拓者　原運-10飛機副總設計師程不時逝世　享年96歲

16 日，中國商飛公司「大飛機」公眾號發佈訃告，原「運-10」飛機副總設計師及總體設計負責人程不時，因病於4 月 12 日在上海華山醫院逝世，享年 96 歲。4月16 日，程不時遺體告別儀式在上海舉行。



原「運-10」飛機副總設計師及總體設計負責人程不時。（央視）

原「運-10」飛機副總設計師及總體設計負責人程不時。（央視）

公開信息顯示，程不時生於1930年4月，湖南醴陵人。1947年考入清華大學航空工程系。畢業後，先後在重工業部設計處、二機部四局生產處、瀋陽112廠等單位工作，歷任設計員、主管工程師、總體組組長。1971年，調入「708工程」設計組，後在上海飛機設計研究所工作，先後擔任總體組副組長、室主任、副總設計師、科技委副主任等職務。曾擔任「殲教-1」總體設計師，主持「初教-6」等飛機總體設計，擔任「運-10」飛機副總設計師及總體設計負責人、「運-12」飛機適航審定委員兼技術審定組組長。

《北京日報》報道，1970年8月，內地下達大型飛機研製任務，該工程曾被稱為708工程，也就是「運-10」項目。1971年9月，程不時奔赴上海投身運-10研製，擔任副總設計師及總體設計負責人。1980年9月26日，運-10從上海大場機場騰空而起，圓滿首飛。這款最大起飛重量110噸、最大航程超8000公里的幹線客機，實用升限突破 12000 米，可直飛歐非。

此後數年期間，運-10共飛行了130多個起落、170多個飛行小時，並多次沿「死亡航線」飛越青藏高原，成為首架飛往西藏拉薩的國產飛機。但這個飛行時間只能作為試驗性質，對於一架大型飛機研製來說根本不夠。

飛行過程中，運-10暴露了一系列問題。由於當時內地材料工藝落後，製造出的整機仍較波音707略重，抗疲勞強度卻大降，經百餘小時試飛後機體隔框出現裂紋，安全性較低，難以達到民航機實用標準。1985年2月，運-10結束最後一次飛行，返回上海。隨後因繼續研製需要的3000多萬人民幣資金無法落實，運-10研製計劃終止。