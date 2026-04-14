吉祥航空飛重慶航班硬著陸　重重落地彈起再落地　乘客歷劇震尖叫

吉祥航空一班由上海飛往重慶的客機，傳出本月9日在重慶江北機場降落時發生嚴重「硬着陸」意外。機上乘客稱，飛機落地時產生劇烈撞擊並發生彈跳，導致機艙震感強烈，機上不少人被嚇到。目前民用航空西南地區管理局已介入調查。



吉祥航空傳發生「硬着陸」意外。（吉祥航空）

吉祥航空一班由上海飛往重慶的客機，9日在重慶江北機場降落時發生嚴重「硬着陸」意外。（極目新聞）

內媒《極目新聞》報道，涉事航班執飛飛機為空中巴士A321—231，機齡8.5年。有乘客憶述當時驚魂一幕，飛機接觸地面後直接彈起，落地瞬間感覺身體極度沉重，當時有很劇烈的撞擊聲，機艙震感明顯，「第一次接地彈起來估計兩秒鐘，我以為會復飛，結果又一次重落地。」

因為劇烈震感機上有人發出尖叫，這名乘客非常擔心飛機速度降不下來。另有其他乘客事後在社交平台反映，落地後出現屁股及腳後跟疼痛，劇烈震感導致耳機都掉落。

民航局正展開調查

業內專家指出，硬著陸的定義是指飛機接地時垂直載荷（超載）顯著超出正常着陸範圍，對機身結構、起落架等關鍵部件造成衝擊。

另有在職機師表示，飛機硬著陸的原因有可能是操作不當，也有可能是突發天氣情況，比如風切變等。正常情況下着陸G值在1.1至1.6之間，如果接地最大垂直載荷3.06G屬實，需要機務更細緻檢查飛機，有概率可能導致飛機報廢，硬著陸後飛機又發生彈跳，也可能增加機體損壞的概率。

14日，民用航空西南地區管理局回應稱，事件正在調查中。