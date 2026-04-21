宏福苑｜居民想取回嫁妝首飾等　料3小時夠執拾　盼重遇救命鄰居

宏福苑五級大火後，七座大廈的居民獲安排分批上樓執拾物品。今日（21 日）仍然是宏新閣的住戶上樓。有居民帶了4個大袋到場，打算上樓取回妻子的嫁妝、龍鳳手鐲及結婚相等；並事先與家人分工，認為3小時足夠執拾。同時希望能重遇火災當日拍門叫走火警的鄰居，感謝對方救命之恩。



住11樓的阿強希望取回結婚相和太太的嫁妝等。（翁鈺輝攝）

宏新閣11樓的住戶阿強表示帶了4個袋載物件：「希望攞到太太的嫁妝，龍鳳手鐲、首飾、戒指、大型的結婚相，同埋我自己儲咗好耐的玩具，買唔返。」他坦言心情沉重：「本身有個單位，但係現在要租屋，希望盡快安排到有個正常的居所；入到去會影相，同屋企講拜拜，始終有感情。」

阿強認為3小時執拾尚算足夠：「3個鐘應該OK，因為有4個人，我哋分咗工，兩個兩間房，兩個喺廳。」另外他感謝當日火警拍門叫走火的鄰居：「好期待好期待見返個鄰居，當日有鄰居拍門救返我太太，隔鄰拍門嗌，否則我屋企唔知會點。」不過由於單雙數的安排，相信今日未必見到，但仍然希望透過記者的採訪：「喺呢度講聲多謝！」

阿強入住6年，如今要另覓居所，他滿意火警中當局的支援：「政府好多support（支援），好多慈善團體都幫我哋。」他表示處理妥當，倘有餘錢會悉數捐出。