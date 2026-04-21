宏福苑聽證會最新｜吸煙投訴無確立　勞工處前主任解釋前線未目睹

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（21日）舉行第十六場聽證會，首次有勞工處人員作供，在事實證人名單中有3人名字，包括時任勞工處分區職業安全主任（行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青。



在早前獨立委員會聽證會開案陳詞時，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃曾點名林秀青的名字，因有市民曾於2024年9月查詢棚網阻燃性，同年10月「勞工處處長」由林秀青代行回覆稱，「棚網發生火災的風險相對低」。杜淦堃引述證供指，單憑缺乏標準便作有關回覆是「邏輯有問題」，勞工處解釋難以接受。



另外，林秀青在處方2024年8月巡查後回覆一名投訴人，稱處方負責保障工人職業安全，公眾安全事項不是上述法規範圍，指示投訴人應與相關部門聯絡，但無提哪個部門。宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。



宏福苑聽證會4月21日（第十六場）重點：

．時任勞工處分區職業安全主任（行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青作供。

．勞工處高級分區職業安全主任（1）（行動科）（新界東及觀塘區） 李萬邦作供。

．勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾作供。



有市民曾於2024年9月查詢有關棚網的阻燃性，同年10月「勞工處處長」由林秀青代行回覆稱，「棚網發生火災的風險相對低」；圖為宏福苑五級火外牆棚網燒燬後，見到牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

勞工處人員曾在宏業董事陪同下巡查

【10:12】不過，獨立委員會代表大律師李澍桓展示一份勞工處內部記錄，顯示勞工處在2024年7月的巡查中，是在宏業董事侯華建陪同下進行。林秀青解釋，勞工處人員可於巡查後，聯絡地盤負責人，再提供職安健建議。

勞工處內部記錄展示三宗投訴個案，涉吊運等，均寫投訴不成立（could not be justified）或無進一步行動。

林指，結果是同事判斷，投訴不能成立的意思，是看不到與投訴相關的證據，林指會查看報告，如有需要跟進，會叫同事跟進。林表示，不成立後，後續巡查會繼續跟進，「唔係單純一次Not Justified，就唔去睇、唔去跟進。」

有工人稱無上安全課或僅兩三分鐘 前主任：不能接受

另有一宗投訴，2024年10月21日，林秀青與另一同事到宏福苑巡查，當時有60名工友進行打鑿工程。報告提到，起初只有職員做巡查，及後一名科文譚生及安全主任黃生，陪同勞工處到巡查。

林指，安全主任須投考資格、相關經驗。考片制度由勞工處管轄。李澍桓問，有工友指部份工友沒上安全課，或只上了兩至三分鍾，林指，不能接受，承建商聘用的安全主任須履行安全責任，安全主任要透過培訓將地盤安全信息帶給工人。

吸煙投訴無確立 前主任稱前線未目睹、未違職安條例

聽證會再展示另一份吸煙投訴，勞工處報告指，巡後時沒見到有工友吸煙，雖然在地盤範圍見到有煙頭，但不肯定是居民還是工友。該投訴最終未能確立。

林指，當時未能成功搜證，見不到工友吸煙。她指，工人吸煙並無違犯職安建條例。李指出，同事沒親眼見到有人吸煙，未必代表沒有人吸煙，只是代表勞工處未能夠成功搜證。林同意。林補充，在勞工處法例，吸煙不違法，單從吸煙沒有違犯任何職安健條例。

時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青（右）。（黃偉民攝）

勞工處巡查宏福苑17次 不會事先通知承辦商

【10:00】時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青作供。她加入勞工處逾27年 ，大火期間該職位，2025年12月調任法律事務科。

獨立委員會代表大律師李澍桓提到，承建商要根據法例7日通知勞工處開展工程，及後勞工處會因應不同情況巡查。宏福苑共進行16次進查，另有一次是加強突擊檢查，即共17次檢查。

被問宏福苑17次巡查，是否與投訴有關？林指並非完全與投訴有關，根據機制，每一至兩個月巡查一次，因應收訴投訴較多，加密至每一個月都有巡查。李澍桓指，其證人口供提到，是突擊巡查。林指，巡查不會事先通知，故不會、亦不應通知提早通知承建商。

林秀青表示，對於新建大型上蓋工程，門口有閘要通知；但宏福苑不同，入去不用事先通知，不會帶安全帽，不會引起工友或承建商注意，會先行一轉查看有否違例事項，巡查投訴位置、相關地方會否都有投訴。視察後，如有需要，才找承建商一起巡查。林指，勞工處人員穿便衣巡查。

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《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火，七幢大廈起火，圖為翌日的2025年11月27日大火仍未救熄。（資料圖片/梁鵬威攝）

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，2026年4月5日所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

