宏福苑上樓｜居民哽咽：喊一喊都好　全屋熏黑　感大廈成時間膠囊

宏福苑五級大火後，七座大廈的居民獲安排分批上樓執拾物品。今日（21 日）仍然是宏新閣的住戶上樓。接近早上9時，數十名居民陸續到達，他們先到廣福社區會堂登記處登記，然後上樓執拾物件，可見部份人預備了行李箱、「紅白藍」帆布袋和手拉車等。有居民直言，事隔5個月已不太記得物品擺放的位置，需要時間找尋，並認為上樓時間不足夠：「遇難者的家屬都想好好道別， 3個鐘都唔會夠，祈個禱都好、喊一喊都好。」他上樓後向《香港01》提供照片，可見屋內嚴重熏黑，但物品大部分尚算完好；又說對重回曾經的家「感受複雜」，形容每層狀況不同，「好似時間膠囊」。



Dorz（中間）認為3小時執拾並不足夠。（翁鈺輝攝）

宏新閣中層住戶張先生（Dorz）與祖母同住，祖母希望上樓執拾，但因為身體狀況不許可，由他和其他家庭成員及朋友上樓。張先生說：「未知燒成點，視乎環境而定，話（燒得）唔嚴重，但都要睇下損毀程度，判定要攞啲咩，因為都好多嘢。而且要啲時間去搵，4個月無返過屋企，好難記得啲嘢擺喺邊度。」他又指，「一戶一社工」以損毀不嚴重為由，之前沒有給過他單位的相片。

對於上樓3小時的安排，張先生直言不足夠：「執屋都要執成日啦！3個鐘點夠呀？！未來希望可以有更多的機會上去囉！如果係人性化的話要畀我哋再有更多機會上去執拾，咁遇難者的家屬都想好好道別，3個鐘唔會夠，祈個禱都好、喊一喊都好。」

他亦帶備相機以便拍照，他哽咽地道：「想好好記錄低，最後一次返屋企的回憶，當最後一次， 所有嘢都當最後一次咁做。」

宏福苑宏新閣居民張先生（Dorz）上樓，為住所拍下照片，可見屋內嚴重熏黑，但物品尚算完好，窗邊則圍上橙網，提示到場者不要靠近。（張先生提供）

上樓收拾後，張先生向《香港01》提供照所的照片，可見屋內嚴重熏黑，掛牆的對講機電話疑被熱力融化，其他雜物和鋼琴尚算完好，放在鋼琴上的琴譜、床上的雜物和巨型公仔亦未見嚴重損毀。惟窗戶玻璃已經爆裂消失，當局在多處窗邊圍上橙網，貼上「危險請物靠近」字條。張指出，單位的大門亦已失去。

他表示，曾在外圍望向住所，今日親身回家後，認為情況與預期一樣。他上樓兩個多小時，取回很多照片和獎牌、曾為中醫師祖父的「仁心仁術」牌匾、樓契副本，還有祖母的聖經筆記，形容「心情不錯」。不過，一路上樓時，他發現大廈每層的狀況不盡相同，「好似時間膠囊」，對此感受複雜。至於居所的後續安排，他稱暫時意向是選擇「樓換樓」

宏福苑宏新閣居民張先生（Dorz）上樓，為住所拍下照片，可見屋內嚴重熏黑，但物品尚算完好。（張先生提供）