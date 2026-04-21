海關搜走私內河船及上水店舖拘3人　檢$4,000萬減肥美容針等藥物

海關偵破大宗走私受管制的藥物和針劑案，分別於3月30日截查一艘內河船，及在4月8日突擊搜查了上水一間店舖，檢獲了20,600支減肥針劑，1.1萬支美容針劑及超過413萬件藥劑製品，市值共約4,000萬港元。行動中，海關拘捕涉案公司董事及兩名售貨員，並正追查有關貨物來源及最終目的地。



檢獲的藥物包括為美容針劑、減肥針劑、抗抑鬱藥物及柏金遜症藥物。（馬耀文攝）

海關自今年1月下旬起，利用風險評估和情報分析，加強打擊針對受管制的藥物和針劑的執法力度。3月30日，海關截獲一艘前往澳門的內河船，船上貨物報稱為一批衣服、鞋及雜貨，海關從中搜出大約1.5萬支美容減肥針劑、1.1萬支美容針劑，以及超過410萬件懷疑藥劑製品，當中包括抗抑鬱及柏金遜症藥物，另外有約7公斤雪茄。檢獲物品總值約3,500萬港元 。

另於4月8日，海關根據風險評估和情報分析，針對高風險來源地，突擊搜查上水一間店舖，檢獲約5,600支美容減肥針劑，及約3萬粒糖尿病藥，總市值約500萬港元。

行動中，海關拘捕3人，其中一名33歲女子為涉案公司董事，其餘兩名男子（28及32歲）報稱售貨員，全部人獲准保釋候查。海關現正循違反《進出口條例》及《藥劑業及毒藥條例》方向跟進調查，並繼續追查貨物的來源和最終目的地，不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任梁志恆交代案件。（馬耀文攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任梁志恆指，今次檢獲的物品當中，大部分為懷疑藥劑製品、減肥針劑和美容針劑，部分標示含有第一部毒藥。海關呼籲市民，切勿隨意購買、服用或注射一些來歷不明的針劑或藥物。據悉，有關藥物由日本製造，檢獲時並沒冷藏保存，相信未有流入市面。

海關相信，是次執法行動，已對不法分子構成沉重打擊，香港海關會繼續透過風險評估和情報分析，繼續展開全方位打擊和執法行動，嚴厲打擊走私。

有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任梁志恆交代案件。（馬耀文攝）

香港海關提醒市民，輸入或輸出藥劑製品，必須向衛生署申請相關許可證，市民切勿隨意購買藥劑製品，輸入或輸出香港，而部分的美容產品是屬於處方藥物，而有關藥物，必須經本地註冊醫生處方和供應，又或者在醫生處方下在藥房購買。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。任何人在沒有有效入口許可證下入口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第一部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。

有組織罪案調查科 特別調查第一組 高級調查主任梁志恆