海關搜走私內河船及上水店舖拘3人 檢$4,000萬減肥美容針等藥物
海關偵破大宗走私受管制的藥物和針劑案，分別於3月30日截查一艘內河船，及在4月8日突擊搜查了上水一間店舖，檢獲了20,600支減肥針劑，1.1萬支美容針劑及超過413萬件藥劑製品，市值共約4,000萬港元。行動中，海關拘捕涉案公司董事及兩名售貨員，並正追查有關貨物來源及最終目的地。
海關自今年1月下旬起，利用風險評估和情報分析，加強打擊針對受管制的藥物和針劑的執法力度。3月30日，海關截獲一艘前往澳門的內河船，船上貨物報稱為一批衣服、鞋及雜貨，海關從中搜出大約1.5萬支美容減肥針劑、1.1萬支美容針劑，以及超過410萬件懷疑藥劑製品，當中包括抗抑鬱及柏金遜症藥物，另外有約7公斤雪茄。檢獲物品總值約3,500萬港元 。
另於4月8日，海關根據風險評估和情報分析，針對高風險來源地，突擊搜查上水一間店舖，檢獲約5,600支美容減肥針劑，及約3萬粒糖尿病藥，總市值約500萬港元。
行動中，海關拘捕3人，其中一名33歲女子為涉案公司董事，其餘兩名男子（28及32歲）報稱售貨員，全部人獲准保釋候查。海關現正循違反《進出口條例》及《藥劑業及毒藥條例》方向跟進調查，並繼續追查貨物的來源和最終目的地，不排除有更多人被捕。
海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任梁志恆指，今次檢獲的物品當中，大部分為懷疑藥劑製品、減肥針劑和美容針劑，部分標示含有第一部毒藥。海關呼籲市民，切勿隨意購買、服用或注射一些來歷不明的針劑或藥物。據悉，有關藥物由日本製造，檢獲時並沒冷藏保存，相信未有流入市面。
海關相信，是次執法行動，已對不法分子構成沉重打擊，香港海關會繼續透過風險評估和情報分析，繼續展開全方位打擊和執法行動，嚴厲打擊走私。
香港海關提醒市民，輸入或輸出藥劑製品，必須向衛生署申請相關許可證，市民切勿隨意購買藥劑製品，輸入或輸出香港，而部分的美容產品是屬於處方藥物，而有關藥物，必須經本地註冊醫生處方和供應，又或者在醫生處方下在藥房購買。
走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。任何人在沒有有效入口許可證下入口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。
根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第一部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。
有組織罪案調查科 特別調查第一組 高級調查主任梁志恆