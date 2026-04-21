宏福苑｜有居民花5600元自備外骨骼輔助器助上樓　嘆結婚相或燒毀

大埔宏福苑受災的7座大廈居民第二日上樓執拾，今日輪到宏新閣中層住戶。有擁兩個相鄰單位的住戶，為了這可能是最後一次「回家」，特意配備自資的外骨骼輔助器前來，方便上樓。該住戶稱兩個單位都遭嚴重損毀，每個單位僅獲派兩個上樓名額，他最希望可取回兩個小夾萬，「其他有嘅野應該都燒晒，結婚相嗰啲應該都冇了」。



宏新閣居民譚先生特意花約5,600元，購買外骨骼輔助器方便行樓梯。（夏家朗攝）

大埔宏福苑居民上樓執拾4月21日來到第二日，圖示單位內的情況。（夏家朗攝）

大埔宏福苑居民上樓執拾4月21日來到第二日，圖為居民上樓後在家中執拾的情形。（夏家朗攝）

宏新閣居民譚先生在宏福苑住了30多年，原本是夫婦二人甜蜜小蝸居，兒子出生後不久再購入第二個同層的相鄰單位，可以說是在宏福苑度過人生不少重要階段。惟兩個單位均損毀嚴重，譚先生說「損毀兩間，記憶也是兩間」。

譚先生表示從相中看見情況「都幾壞」，是次上樓沒預計能尋回太多物品，只希望碰運氣能取回兩個不值錢的小夾萬，「其他有嘅野應該都燒晒，結婚相嗰啲應該都冇了」。

大埔宏福苑居民上樓執拾4月21日來到第二日，陸續有居民準備上樓。（夏家朗攝）

被問及現時心情如何，譚先生回答時一度哽咽。他表示，「都有心跳，都有少少驚上去，睇到相全部燒透晒。始終住咗咁多年，雖然有心理準備冇嘢可拎，但都有少少期望，睇下有冇戒指、金飾拎得返」。

他今日與太太、兒子、外傭一同上樓收拾，兩個單位原本分為上下午時段分別上樓，並因嚴重損毀，每個單位僅分配兩個名額，部份區域更只有一人可進入。但因單位相鄰，他們認為一次過4人上樓於兩個單位分開收拾會更快捷及方便，故向社工申請了共同上樓。

譚先生特意購買外骨骼輔助器，坦言兩個單位都遭嚴重損毀，上樓前有少少驚。（林子慰攝）

譚先生為了方便行樓梯上樓，特意自資約5,600元購買外骨骼輔助器，他曾在現時居所試用行上10多層樓梯，認為使用後可節省一半體力。他又嘆息，原本有機構借出3套輔助器，但最終被取消，其妻子等同行3人無法使用，希望政府日後可牽頭讓居民借用有關設備。他又認為，政府的災後安排已算不錯，「沒有最好只有更好，要錢有錢、要人有人、要屋有屋」。