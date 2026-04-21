海關深圳灣管制站截入境貨車拘司機　檢$240萬冒牌波衫波鞋手袋等

海關4月12日透過風險評估，在深圳灣管制站截查一輛入境貨車，在貨車內檢獲7,200件懷疑冒牌貨物，估計市值共約240萬元。關員拘捕44歲男司機，他現正保釋候查。案件仍在調查中。



據海關提供相片，檢獲的貨物大部分為冒牌球衣、波鞋、名牌手袋及手錶等。初步調查顯示，該批懷疑冒牌貨物將會轉口至海外地區。



檢獲的貨物為冒牌球衣、波鞋、名牌手袋及手錶。（海關提供）

海關表示，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打擊冒牌物品和走私活動。根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。