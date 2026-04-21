有片｜宏新閣居民指屋內物品幾盡毀　兒子尋回童年渣古模型等舊物

大埔宏福苑受大火波及的7座大廈居民獲安排分批上樓，今日（21日）輪到宏新閣11樓至20樓住戶。早上自備外骨骼輔助器上樓的居民譚先生，早已預計屋內物品大多已燒毀，包括結婚照，他其後與家人收拾完畢落樓時表示，家園已成廢墟，屋內超過九成五物品都損毀，一臉愁容說：「（上到單位後）心情好差」。不過，經過努力搜索，仍能尋回部份物品，包括兒子心愛的高達「渣古」模型、Hello Kitty水晶麻雀燒剩兩隻九索；還有兩個小夾萬及妻子珍愛的藍寶石戒指等。



宏福苑居民譚先生特意購買外骨骼輔助器，指兩個單位都遭嚴重損毀，上樓前「有少少驚」。（夏家朗攝）

譚先生於宏新閣有兩個用於自住的相鄰單位，兩個單位皆損毀嚴重。他們今日一行4人上午先進入1707單位，由於燒毀嚴重，只能一人進入單位，故他們輪流入場搜索收拾，其他人則在單位外等候。

他們本想一次過到07、08單位收拾，惟「樓板燒得好犀利」，當局為免下層住戶收拾時因碎物跌落受傷，需與下層單位「打斜」上樓，下午才再上08單位。

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他表示，單位與預期一樣嚴重燒毀，「基本上燒晒，大概有95%燒晒」，他一度哽咽稱：「上到單位時感覺好差，始終住咗咁多年，係差㗎喇，無得救。」

他表示家中多個櫃都被燒至只剩兩、三寸，床褥僅燒剩彈弓，形容場面「恐怖」，能感受當時火場的受災嚴重程度，「但總之人無事，我地屋企就OK」。他又稱，單位所有窗戶均受損，上樓時沒有異味，通風都不錯。

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兩隻「九索」奇蹟生還、「渣古」屹立不倒

慶幸的是，他們仍能從一片灰燼中尋回昔日舊物，包括兩個夾萬、妻子的藍寶石戒指、一條金鏈及兒子心愛的高達「渣古」模型。其中「渣古」外表雖已幾乎變「炭」，但仍「頑強地」屹立不倒，另外還有兩隻奇蹟生還的Hello Kitty麻雀「九索」。此外，一家人儲落大堆輔幣，則已大多被燒至變色、黏連在一起。

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譚先生的兒子表示，該模型於小學時購入，「一直都懶得砌，前幾年先終於砌起」，尋回時發現該模型完好無損，僅有些許生鏽。

譚先生的兒子表示，該模型於小學時購入，「一直都懶得砌，前幾年先終於砌起」，尋回時發現該模型完好無損，僅有些許生鏽。（宏福苑居民譚先生提供）

譚先生又表示，特意購入的外骨骼輔助器功效不錯，可以借力行樓梯，他們一行人約用了8分鐘走畢17層樓梯。另外，譚太今早曾帶鮮花悼念鄰居的愛貓，他們表示當局允許帶鮮花悼念，不過悼念後需帶走鮮花。他們今日下午會到08單位再次搜索，冀尋回逾九旬父親的手表及金器等。

譚太今早曾帶鮮花悼念鄰居的愛貓，他們表示當局允許帶鮮花悼念，不過悼念後需帶走鮮花。（宏福苑居民譚先生提供）