宏福苑｜宏新閣住戶上樓告別　子親睹廢墟：好似平行時空

宏福苑五級大火後，七座大廈的居民獲安排分批上樓執拾物品。今日（22 日）是第一輪宏新閣住戶最後一天上樓。住25樓的吳翁年約70歲，由子女陪同返回居所。他坦言明知單位「燒清光」，可以檢取的東西不多，只是「40幾年，有感情，要上樓睇一睇」。



同行兒子執拾後表示，雖然樓層高，但樓梯級數不多，感覺「都OK嘅」不太辛苦；又指整間屋已經完全燒毀，只有一些「倖存者」包括鐵盒、陶瓷及硬幣可以帶走作紀念。他坦言難以想像會發生這次的事件：「而家唔係一間屋啊，係過千間屋會咁樣……即係一個係匪夷所思嘅事囉。」亦認為內心創傷、以往居住的回憶等，不是一間屋便可以彌補。



吳先生自新樓落成已入住宏新閣。（蔡正邦攝）

家住25樓的吳先生，由子女陪同帶備鏟子回家執拾物件。他坦言，由社工提供的相片，已經知道單位焚毀嚴重，但都要上去一看：「40幾年住咗，有感情呀！要上樓睇一睇。」他們希望找回一些金飾，至於鈔票等相信已燒清光。他哽咽道：「燒清光喇！（當日火災）喺附近，睇住佢燒。」說時無限感概。

吳先生更為此行練習上樓梯：「上10層，再來回，練了一個星期。」他目前在中轉屋暫住。

吳先生帶備有座墊的拐杖上落，方便休息。（蔡正邦攝）

同行的兒子補充：「今次都係叫做最後一次上去，做個告別式，無言的告別。」他結婚前隨家人住了30多年，同樣充滿回憶。未來亦有很多事情要處理：「要抽籤，很多事情要做呢！9月份抽籤，睇情況再決定下一個去向；要睇好唔好彩，因為講緊1,700至1,900戶中一個籤，排得後未必揀到心儀單位；仲有個年期，最快九龍灣係今年，抽唔中可能要兩三年後才有樓住，要盤算呢幾年究竟怎樣。」他坦言希望越快越好，「依家叫做居無定所，好飄泊。」

與父親同行的吳先生指，未來為住所還有相當多事情要處理，希望盡快結束飄泊的日子。（蔡正邦攝）

同行的吳子執拾落樓後表示，雖然單位樓層高，但樓梯級數不多，感覺「都OK嘅」不太辛苦；而且有社工陪同上樓，「啲社工都好好嘅，陪我哋上到25樓，有櫈坐、有水呀，即係有啲基本嘅配件咁」。

他續指，上樓後見到整條走廊已燒至熏黑，屋內幾乎已經完全燒毀（Total loss），只有一些「倖存者」包括鐵盒、陶瓷及硬幣可以帶走。他又指，物件本身沒有特別紀念價值，不過認為見這些「倖存者」如此頑強，所以便帶走留念「紀念佢（物件）咁頑強生活落去啦，叫做一個記憶啦，畀自己一個（信念）大家都要堅強生活落去！」

吳先生指，物件本身沒有特別紀念價值，不過認為見這些「倖存者」如此頑強，所以便帶走留念「紀念佢（物件）咁頑強生活落去啦，叫做一個記憶啦，畀自己一個（信念）大家都要堅強生活落去！」（林振華攝）

吳子又稱：「活著就是幸運，即係錢財係冇咗㗎喇，最緊要人冇事嘅啫！」被問及在上樓後望出窗外風景有何感受，他形容「好似多咗層隔膜囉」，因為現時有橙色的窗網阻隔，再望出窗外時有一種與世隔絕的感覺：「好似出邊依然咁繁榮，但係入邊就好頹垣敗瓦啊；即係好似兩個世界咁，變咗……好大反差囉。出面依舊，入面停住喺半年前時空，好似一個平行時空咁。」

他又指，覺得難以想像會發生這次的事件「而家唔係一間屋啊，係過千間屋會咁樣……即係一個係匪夷所思嘅事囉。」亦認為內心創傷、以往居住的回憶等，不是一間屋是可以彌補的。

今日是第一輪、宏新閣居民最後一天上樓執拾。（鄭子峰攝）

今日是第一輪、宏新閣居民最後一天上樓執拾。（鄭子峰攝）

今日是第一輪、宏新閣居民最後一天上樓執拾。（鄭子峰攝）

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