宏福苑｜宏泰閣居民提前來「取經」　下周堅持上樓：講聲拜拜都好

宏福苑7座樓宇的居民自本周一（20日）起陸續獲安排上樓執拾，罹難人數最多的宏泰閣要到下周三（29日）起才可上樓。居住宏泰閣7樓的六旬女居民，趁着今日（22日）有宏新閣居民上樓，提前到大埔墟火車站的接駁巴士處「取經」，向工作人員了解有關接送安排及流程，做足上樓準備。她說最希望取回兒子幼時的照片、以及夫婦的結婚相，即使最終未能取回物品，她仍堅持上樓，感嘆道：「講聲拜拜都好」。



宏福苑7座樓宇的居民連日獲安排上樓執拾，今日(22日)輪到宏新閣高層住戶。(鄭子峰攝)

宏福苑7座樓宇的居民連日獲安排上樓執拾，今日(22日)輪到宏新閣高層住戶。(鄭子峰攝)

今早8時15分，不少居民在大埔墟站乘搭穿梭巴士。（董素琛攝）

不願出鏡的宏泰閣居民何太(遮樣者)提早來了解一下上樓情況，有工作人員從旁講解，並派發燭光燈。(董素琛攝)

不願出鏡的宏泰閣居民何太(遮樣者)提早來了解一下上樓情況，有工作人員從旁講解，並派發燭光燈。(董素琛攝)

宏泰閣居民何太今早來大埔有事要辦，因知道宏新閣居民今日可以上樓，所以提前來大埔墟火車站的穿梭巴士等候處了解上樓安排及流程，「起碼到時自己唔使話咁惆悵或者頻撲」。她將會於下周四（30日）上樓，談及單位現況，她說情況狼狽，從政府當局提供的相片所見，廚房及鞋櫃已完全焚毀，令她不感樂觀。她續說感到心酸，「由後生建立咗個家園，嚟到呢個階段，都養老嘅時候變咗冇得養，變咗要食自己啦要。」

何太（紅色背囊）說，最想取回兒子兒時的照片、以及自己的結婚相。（董素琛攝）

何太說，最想取回兒子幼時的照片、以及夫婦的結婚相。現年66歲的何太，當日會與80歲的老伴一同步上7樓「回家」，她說現階段最重要是放鬆心情、準備上樓。「講真句，你住咗40幾年…… 你點都會，就算你八九十歲嗰啲，其實佢哋都係好想上去望一眼，講聲拜拜都好啦，有嘢攞得到就當留一個紀念，冇嘅就只有拜拜，咁你點都要望一望。」

+ 2