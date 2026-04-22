宏福苑｜宏泰閣居民提前來「取經」 下周堅持上樓：講聲拜拜都好
撰文：董素琛
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宏福苑7座樓宇的居民自本周一（20日）起陸續獲安排上樓執拾，罹難人數最多的宏泰閣要到下周三（29日）起才可上樓。居住宏泰閣7樓的六旬女居民，趁着今日（22日）有宏新閣居民上樓，提前到大埔墟火車站的接駁巴士處「取經」，向工作人員了解有關接送安排及流程，做足上樓準備。她說最希望取回兒子幼時的照片、以及夫婦的結婚相，即使最終未能取回物品，她仍堅持上樓，感嘆道：「講聲拜拜都好」。
宏泰閣居民何太今早來大埔有事要辦，因知道宏新閣居民今日可以上樓，所以提前來大埔墟火車站的穿梭巴士等候處了解上樓安排及流程，「起碼到時自己唔使話咁惆悵或者頻撲」。她將會於下周四（30日）上樓，談及單位現況，她說情況狼狽，從政府當局提供的相片所見，廚房及鞋櫃已完全焚毀，令她不感樂觀。她續說感到心酸，「由後生建立咗個家園，嚟到呢個階段，都養老嘅時候變咗冇得養，變咗要食自己啦要。」
何太說，最想取回兒子幼時的照片、以及夫婦的結婚相。現年66歲的何太，當日會與80歲的老伴一同步上7樓「回家」，她說現階段最重要是放鬆心情、準備上樓。「講真句，你住咗40幾年…… 你點都會，就算你八九十歲嗰啲，其實佢哋都係好想上去望一眼，講聲拜拜都好啦，有嘢攞得到就當留一個紀念，冇嘅就只有拜拜，咁你點都要望一望。」
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