宏福苑｜宏新閣高層居民上樓　有5宗身體不適求助、3宗需心理輔導

大埔宏福苑七幢樓宇居民本周一（20日）起分批上樓，今日（22日）第三日，為宏新閣21至31樓居民上樓，為宏新閣最後一批。政府相關部門收到7宗居民求警協助個案和5宗市民身體不適的求助個案，以及3宗個案需要尋求心理輔導服務。



大埔宏福苑受大火波及的7座大廈居民獲安排分批上樓，今日（22日）是宏新閣21至31樓住戶可以回家執拾。（鄭子峰攝）

21至31樓居民回家執拾 最長逗留4小時5分鐘

今日宏新閣21至31樓的居民可回家執拾，政務司副司長辦公室表示，透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是79戶271人；實際有出現上樓的戶數是78戶264人。

今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時34分鐘，最短的是50分鐘，最長的是4小時5分鐘，大概四分一的居民逗留時間少於兩小時，約1.5%的居民逗留時間少於1小時。政府表示，上樓秩序良好，運作大致暢順。

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7宗求警協助涉及懷疑有財物遺失 6宗個案成功尋回相關失物

今日總共有21戶45人上落大廈不止一次，其中14戶32人多走一次，4戶7人多走兩次，2戶4人多走3次，而最多的1戶有2人多走4次。

7宗求警協助涉及居民懷疑有財物遺失，有關財物包括電腦、飾物和金飾等。警方即時派員協助搜查，就其中6宗個案成功協助住戶尋回相關失物；餘下一宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。

當局表示，政府每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署、房屋局和從其他部門動員的人員，以及地區服務及關愛隊伍義工，全力支援上樓居民。